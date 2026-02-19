Jeszcze do niedawna AC Milan wydawał się jednym z faworytów do pozyskania Roberta Lewandowskiego. "Rossoneri" jako jedni z pierwszych zgłosili chęć zakontraktowania doświadczonego snajpera, jeśli FC Barcelona nie przedłuży z nim umowy. Taki kierunek dla ambitnego zawodnika w oczach wielu ekspertów uchodził za ciekawszy, aniżeli MLS, czy Arabia Saudyjska.

Lewandowski i nie tylko. AC Milan chętny na gwiazdy Barcelony

Saga z przyszłością "Lewego" na Camp Nou trwa jednak w najlepsze, a z mediów płyną co jakiś czas sprzeczne komunikaty w tej kwestii. Na ten moment wydaje się, że snajper jest bliżej odejścia, aniżeli przedłużenia umowy, ponieważ czerwiec zbliża się wielkimi krokami, a oferty brak.

Lewandowski to nie jedyny piłkarz Barcy, który w ostatnim czasie wzbudził poważne zainteresowanie Milanu. Włosi mieli również zagiąć parol na Gerarda Martina. Pojawił się nawet wieści o konkretnej ofercie.

Zwrot akcji ws. wychowanka Barcelony? Na atole 25 milionów euro

"SPORT" poinformował, że ekipa z Mediolanu skłonna jest latem zaoferować za wychowanka 25 milionów euro. Jego rola uległa jednak na przestrzeni niespełna roku sporej zmianie, wobc czego "Duma Katalonii" może wcale nie być skłonna się go pozbywać.

W pierwszym sezonie w dorosłej drużynie Martin często był elektryczny, a jego błędy nie raz kosztowały "Blauganę" utratę bramki. Doszło do tego, że w pewnym momencie był jednym z najmocniej wyśmiewanych graczy Hansiego Flicka. W kampanii 2025/26 jest zupełnie innym zawodnikiem.

Wychowanek Barcelony rozegrał już 34 spotkania, a na koncie ma więcej minut, aniżeli Robert Lewandowski. Widać, że mocno się rozwinął, wyeliminował błędy, a do tego imponuje wzechstronnością. W wielu spotkaniach grał jako stoper i spisywał się niemal bez zarzutów.

Nic więc dziwnego, że Jordi Carcero z "Mundo Deportivo" przekonuje, że Gerard Martin nie odejdzie do Milanu. Doszło do sporego zwrotu akcji w kwestii postrzegania go.

Gerard Martin nie ma zamiaru słuchać ofert AC Milan, mimo ostatnich doniesień łączących go z tym klubem. Obrońca FC Barcelona czuje, że spełnia swoje marzenie w Barcelonie i uważa się za ważną część zespołu prowadzonego przez Hansi Flick.

Paradoksalnie na ten moment bardziej prawdopodobne wydaje się odejście Lewandowskiego, aniżeli Martina, co wiele mówi o ich obecnym statusie w drużynie. Tak więc w kwestii wychowanka, niewiele wskazuje na to, żeby miało dojść do pożegnania z Barceloną, zwłaszcza że ta ma wyjątkowo wąską kadrę.

