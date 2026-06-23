Głośno o powrocie Messiego do Barcelony. Wszystko w rękach Laporty. Szalony plan

Przed czterema laty Leo Messi spełnił marzenie i wraz z reprezentacją Argentyny zdobył mistrzostwo świata. Wydawał się wówczas, że turniej w Katarze będzie ostatnim w barwach Albicelestes dla legendarnego zawodnika. Nic bardziej mylnego. Na mundialu w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Meksyku Messi ponownie gra na najważniejszej piłkarskiej imprezie i ponownie zachwyca cały świat swoimi umiejętnościami.

W pierwszym spotkaniu Argentyny na mistrzostwach Messi zdobył hattricka przeciwko Algierii. O jego występie mówiło się dużo, aż... do kolejnego show w wykonaniu genialnego Argentyńczyka. Choć Messi w rywalizacji z Austrią spudłował z rzutu karnego i tak zdobył dwie bramki, które sprawiły, że Albicelestes zdobyli komplet punktów i są pewni awansu do gazy pucharowej, a sam Messi został najlepszym strzelcem w historii mistrzostw świata.

Chcą powrotu Messiego do Barcelony. Niespodziewany apel

O Messim ponownie rozpisują się wszystkie media na całym świecie. Dość niespodziewany artykuł pojawił się natomiast na hiszpańskim "Sport". Dziennikarz Albert Masnou uważa, że Joan Laporta - sternik FC Barcelona - powinien postarać się o... powrót Messiego na Camp Nou. Zdaniem autora tekstu, pozwolenie aby Argentyńczyk opuścił Barcelonę przed pięcioma laty, jest jedną z najgorszych decyzji, jaką kiedykolwiek podjął Laporta.

"Dziś, pięć lat później, panuje niemal powszechna zgoda: pozwolenie Messiemu na odejście było jedną z najgorszych decyzji, jakie kiedykolwiek podjął prezydent Barcelony" - czytamy. Jednym z argumentów jest to, że mimo upływu lat, Messi wciąż potrafi zachwycać, co udowodnił zarówno w Katarze, jak i podczas trwających mistrzostw. Zdaniem Masnou, Laporta powinien postarać się o sprowadzenie Messiego do Barcelony.

"Joan Laporta będzie musiał żyć ze świadomością bolesnej prawdy: był prezydentem, który pozwolił odejść najlepszemu piłkarzowi w historii Barcelony w momencie, gdy ten wciąż mógł dawać radość kibicom. Ma jednak szansę to naprawić. Może sprowadzić Messiego z powrotem. Co jeśli zamiast Juliana Alvareza postawiłby teraz na Messiego? Co, jeśli w ten sposób odzyskałby część historii klubu? Co, jeśli pogodziłby się sam ze sobą i zmazał rysę, która nieustannie towarzyszy jego prezydenturze? To wciąż jest w jego rękach. Przy okazji zaoszczędziłby 150 milionów euro. Laporta nie raz udowodnił, że potrafi przeprowadzać spektakularne operacji" - napisał hiszpański dziennikarz.

Leo Messi HAKAN AKGUN AFP

Leo Messi Ed Zurga/Associated Press/East News East News





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