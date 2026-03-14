9 listopada 2025 roku - tego dnia ostatni występ dla Barcelony zanotował Wojciech Szczęsny. Niedługo później do pełni zdrowia wrócił Joan Garcia i to on na stałe zajął miejsce między słupkami, "wygryzając" Polaka nawet z gry w Pucharze Króla.

"Tek" akceptuje swoją rolę i pomimo odstawienia na boczny tor przez Hansiego Flicka z uśmiechem na ustach przystępuje do treningów. Uśmiech nie znika niemal z jego twarzy także na ławce rezerwowych, kiedy obserwuje poczyniania swoich kolegów w kolejnych spotkaniach.

Wojciech Szczęsny w centrum uwagi w Barcelonie. "Popis" na treningu

Perspektyw na to, że w najbliższym czasie ujrzymy Szczęsnego w barwach "Blaugrany" w oficjalnym meczu zbyt wielkich nie ma, jednak podziwiać możemy przynajmniej jego popisy na treningach. Jeden z nich FC Barcelona opublikowała przed weekendem w mediach społecznościowych.

Na nagraniu Polak z bardzo dużej odległości trafił piłką do malutkiej bramki, a po chwili ruszył do celebracji "wyjątkowej bramki". Nawiązując do słynnej "cieszynki", jaką w trakcie El Clasico wykonał Leo Messi, 35-latek zdjął trykot i trzymając go oburącz skierował w stronę kamery. I naturalnie wyszczerzył zęby w uśmiechu.

"Duma Katalonii" postanowiła opublikować nagranie z popisem Szczęsnego. "Tek będący tekiem" - brzmiał opis.

