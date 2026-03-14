Głośno o popisie Szczęsnego, sceny na treningu Barcelony. Klub opublikował nagranie

Jakub Rzeźnicki

Wojciech Szczęsny został całkowicie odstawiony od gry przez Hansiego Flicka i od ponad czterech miesięcy nie rozegrał ani minuty w barwach Barcelony. Mimo to ciężko pracuje na treningach aby być gotowym, do wskoczenia między słupki, kiedy tylko sytuacja będzie tego wymagała. W trakcie jednego z treningów przed spotkaniem z Sevillą Polak dał prawdziwy popis. Do tego stopnia, że FC Barcelona postanowiła opublikować nagranie z nim w roli głównej w mediach społecznościowych.

9 listopada 2025 roku - tego dnia ostatni występ dla Barcelony zanotował Wojciech Szczęsny. Niedługo później do pełni zdrowia wrócił Joan Garcia i to on na stałe zajął miejsce między słupkami, "wygryzając" Polaka nawet z gry w Pucharze Króla.

"Tek" akceptuje swoją rolę i pomimo odstawienia na boczny tor przez Hansiego Flicka z uśmiechem na ustach przystępuje do treningów. Uśmiech nie znika niemal z jego twarzy także na ławce rezerwowych, kiedy obserwuje poczyniania swoich kolegów w kolejnych spotkaniach.

Zobacz również:

Robert Lewandowski będzie musiał pożegnać się z kolegą z ataku?
Robert Lewandowski

Zamieszanie w Barcelonie, gwiazda jednak odejdzie? Wpłynęła zaskakująca oferta

Jakub Rzeźnicki
Jakub Rzeźnicki

    Wojciech Szczęsny w centrum uwagi w Barcelonie. "Popis" na treningu

    Perspektyw na to, że w najbliższym czasie ujrzymy Szczęsnego w barwach "Blaugrany" w oficjalnym meczu zbyt wielkich nie ma, jednak podziwiać możemy przynajmniej jego popisy na treningach. Jeden z nich FC Barcelona opublikowała przed weekendem w mediach społecznościowych.

    Na nagraniu Polak z bardzo dużej odległości trafił piłką do malutkiej bramki, a po chwili ruszył do celebracji "wyjątkowej bramki". Nawiązując do słynnej "cieszynki", jaką w trakcie El Clasico wykonał Leo Messi, 35-latek zdjął trykot i trzymając go oburącz skierował w stronę kamery. I naturalnie wyszczerzył zęby w uśmiechu.

    Przeciek z szatni Barcelony, Flick skreślił kolejną gwiazdę? Szczęsny gotowy na pożegnanie z kolegą

    "Duma Katalonii" postanowiła opublikować nagranie z popisem Szczęsnego. "Tek będący tekiem" - brzmiał opis.

    FC Barcelona w niedzielę zmierzy się z Sevillą w ramach 28. kolejki La Liga. Relację na żywo z tego meczu możesz śledzić na stronie Interia Sport.

    Zobacz również:

    Robert Lewandowski oraz Hansi Flick
    Robert Lewandowski

    Wytknął to Lewandowskiemu, Flick od razu z odpowiedzią. Stanowcze słowa Niemca

    Tomasz Chabiniak
    Tomasz Chabiniak
    W taki sposób FC Barcelona przygotowuje się do kolejnego starcia w La Liga.

