Głośno o odejściu z Barcelony, nagle Flick dał wyraźny sygnał. Lewandowski i spółka już wiedzą

FC Barcelona z pewną ostrożnością podchodzi do swych ruchów na rynku transferowym - zimą do klubu trafił, w ramach wypożyczenia z Al-Hilal, Joao Cancelo i na razie nie zapowiada się na to, by "Blaugrana" jeszcze w paru kolejnych dniach, które zostały do zamknięcia okienka, miała się znowu wzmacniać. Inaczej ma się jednak sprawa jeśli mowa o pożegnaniach.

Nie tak dawno gruchnęła informacja o tym, że z FCB postanowił pożegnać się młody i utalentowany Dro Fernandez, który być może niebawem zwiąże się z PSG. W poniedziałek 19 stycznia Fabrizio Romano zaś przekazał, że Marc-Andre ter Stegen ma zostać wypożyczony do Girony. Pod znakiem zapytania stanęła też pozycja w klubie Marca Casado i Marca Bernala, natomiast… w przypadku drugiego z panów wszystko staje się już dosyć jasne.

Zapadła klamka ws. przyszłości Bernala w Barcelonie. Flick już pewien

Jak bowiem poinformował Luis F. Rojo z dziennika "Marca" Bernal ma się nigdzie nie ruszać z "Dumy Katalonii" - ani na stałe, ani nawet w formie kolejnego wypożyczenia. Trener Hansi Flick chce bowiem mieć gracza pod ręką, czemu daje jasny wyraz, zwłaszcza, że linia pomocy i tak już poniekąd osłabła w związku z odejściem Dro.

Dla Bernala problem jest jednak taki, że tak czy inaczej konkurencja w drugiej linii jest ogromna - Pedri, de Jong, Eric Garcia, czy wspominany już Casado mogą być wykorzystywani na murawie w najróżniejszych kombinacjach, a przecież do zdrowia powraca jeszcze powoli Gavi. On akurat ma jednak nie być forsowany przez dłuższy czas nawet po otrzymaniu zielonego światła na grę.

Marc Bernal dostał pokaźniejsza szansę od Flicka. Kiedy kolejna?

Warto przy tym nadmienić, że chociaż Marc Bernal wciąż często przesiaduje całe spotkania na ławce rezerwowych, to ostatnio zdarza mu się dostać mimo wszystko relatywnie więcej minut na placu gry - tak było chociażby w przypadku niedawnej potyczki z Racingiem Santander w Pucharze Króla, podczas której nie tylko znalazł się on w wyjściowym składzie "Barcy", ale i spędził na boisku blisko godzinę.

Następną okazję by ruszyć do akcji 18-latek będzie mieć 21 stycznia o 21.00, kiedy to FC Barcelona spróbuje swoich sił przeciwko Slavii Praga w fazie ligowej Ligi Mistrzów - choć tu raczej nie ma co się spodziewać, że ujrzymy go na murawie od pierwszego gwizdka.

Marc Bernal JOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP/Reporter

