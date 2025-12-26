Głośne rozstanie z Realem Madryt? Przełomowe wieści, klamka zapadła
Bardzo głośno w ostatnim czasie jest wokół Realu Madryt. Wciąż pod znakiem zapytania stoi przyszłość Xabiego Alonso, a do tego nieznana jest także sytuacja kilku zawodników, w tym Davida Alaby. Defensorowi z końcem aktualnego sezonu wygasa kontrakt z klubem i wciąż nie otrzymał oferty przedłużenia umowy. Najnowsze informacje w jego sprawie przekazał Fabrizio Romano.
W najlepsze trwa sezon piłkarski 2025/2026. Ten nie najlepiej toczy się dla Realu Madryt, który zajmuję 2. miejsce w rozgrywkach La Liga z czteropunktową stratą do liderującej Barcelony. Do tego ekipa prowadzona przez Xabiego Alosno walczy o TOP8 fazy ligowej Ligi Mistrzów. Mimo to postawa jego drużyny w wielu spotkaniach pozostawiała wiele do życzenia, przez co w mediach pojawiały się liczne plotki odnośnie do ewentualnego zwolnienia Hiszpana.
Sprawy nie ułatwia jednak sytuacja kadrowa, bowiem z urazami zmagają się Eder Militao, Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold oraz Federico Valverde. Do tego przez długi czas wyeliminowany z powodów zdrowotnych był David Alaba. 33-latek w aktualnej kampanii zaliczył jedynie cztery występy, a na murawie spędził... 145 minut.
Co ciekawe, Austriakowi z końcem aktualnego sezonu wygasa kontrakt z Realem i na tę chwilę niewiele wskazuje na ewentualne przedłużenie umowy. W końcu defensor często zmagał się z kontuzjami. Kilka informacji w jego sprawie za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał Fabrizio Romano, dobrze poinformowany dziennikarz.
Alaba na wylocie z Realu, to niemal pewne
Sprowadzony w 2021 roku zawodnik do tej pory nie miał z klubem żadnych rozmów ws. ewentualnego przedłużenia umowy. Takie wieści oznaczają, że 33-latek prawdopodobnie będzie musiał sobie szukać nowego pracodawcy.
- Real Madryt i David Alaba prawdopodobnie rozstaną się latem 2026 roku. Na tym etapie nie zaszły żadne zmiany, wciąż nie ma formalnej komunikacji między stronami, ale są wyraźne sygnały - czytamy.
Najbliższy mecz Real Madryt rozegra już w nowym roku, a dokładniej 4 stycznia. Będzie to starcie w ramach rozgrywek La Liga, a rywalem będzie Real Betis. Pierwszy gwizdek tej rywalizacji zaplanowany jest na godz. 16:15.