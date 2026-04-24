Głośne rozstanie z Realem Madryt, klamka zapadła. Gwiazda już skreślona
Real Madryt czeka w letnim okienku transferowym prawdziwa rewolucja kadrowa. A tak przynajmniej wynika z najnowszych doniesień z hiszpańskich mediów. Na wylocie znalazło się wielu zawodników, którzy nie spełniają pokładanych w nich nadziei. Fabrizio Romano wskazał nazwisko jednego z pierwszych graczy, którzy zostali już skreśleni. Wszystko wskazuje na to, że Kylian Mbappe musi się przygotować na pożegnanie z kolegami.
W skrócie
- Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu
Po serii niepowodzeń Realu Madryt na czele z odpadnięciem z Ligi Mistrzów krytyka zogniskowała się przede wszystkim na osobie Eduardo Camavingi. Francuz mocno rozczarowuje w bieżącym sezonie i jest wskazywany jako jeden z pierwszych zawodników do odejścia.
Dani Ceballos pożegna się z Realem Madryt. Szykuje się fala rozstań
Z doniesień hiszpańskich mediów wynika, że "Królewskich" latem czeka prawdziwa rewolucja kadrowa, a rozstań ma być więcej. Fabrizio Romano wskazał, że skreślony został już także Dani Ceballos.
Hiszpan rzadko brany jest pod uwagę przy ustalaniu wyjściowego składu, a jego rola w drużynie jest obecnie marginalna. Według ustaleń Romano Real Madryt gotowy jest na definitywne rozstanie z pomocnikiem po dziewięciu latach. W międzyczasie spędził on dwa sezony na wypożyczeniu w Arsenalu.
Wszystko wskazuje na to, że Kylian Mbappe będzie się musiał w niedalekiej przyszłości pożegnać nie tylko z Ceballosem, ale z całą grupą kolegów z drużyny. Oprócz 29-latka "Los Blancos" chcą się pozbyć też Alaby, Rudigera, czy Daniego Carvajala.
Romano dodaje, że po Ceballosa ustawiła się już kolejka zainteresowanych klubów na czele z Ajaksem Amsterdam. Kontrakt reprezentanta Hiszpanii wygasa za rok, zatem to ostatni moment na to, żeby zarobić coś na jego sprzedaży.
Do tej pory Ceballos rozegrał dla "Królewskich" 214 spotkań. Strzelił w nich 7 goli i zanotował 16 asyst. W czwartek będzie miał szansę na poprawienie tego dorobku. Podopieczni Alvaro Arbeloi zmierzą się na wyjeździe z Realem Betis. Relacja na żywo w Interia Sport.