Głośne rozstanie z Realem Madryt, klamka zapadła. Gwiazda już skreślona

Jakub Rzeźnicki

Real Madryt czeka w letnim okienku transferowym prawdziwa rewolucja kadrowa. A tak przynajmniej wynika z najnowszych doniesień z hiszpańskich mediów. Na wylocie znalazło się wielu zawodników, którzy nie spełniają pokładanych w nich nadziei. Fabrizio Romano wskazał nazwisko jednego z pierwszych graczy, którzy zostali już skreśleni. Wszystko wskazuje na to, że Kylian Mbappe musi się przygotować na pożegnanie z kolegami.

Kylian Mbappé w stroju treningowym Realu Madryt z uniesionymi rękami oraz grupa piłkarzy Realu w białych koszulkach.
Wszystko wskazuje na to, że latem Kylian Mbappe pożegna się z jednym z kolegów

W skrócie

  • Real Madryt planuje rewolucję kadrową latem, zgodnie z doniesieniami hiszpańskich mediów.
  • Dani Ceballos został skreślony przez klub i prawdopodobnie odejdzie po dziewięciu latach.
  • Po Ceballosa zgłosiły się już zainteresowane kluby, na czele z Ajaksem
Po serii niepowodzeń Realu Madryt na czele z odpadnięciem z Ligi Mistrzów krytyka zogniskowała się przede wszystkim na osobie Eduardo Camavingi. Francuz mocno rozczarowuje w bieżącym sezonie i jest wskazywany jako jeden z pierwszych zawodników do odejścia.

Dani Ceballos pożegna się z Realem Madryt. Szykuje się fala rozstań

Z doniesień hiszpańskich mediów wynika, że "Królewskich" latem czeka prawdziwa rewolucja kadrowa, a rozstań ma być więcej. Fabrizio Romano wskazał, że skreślony został już także Dani Ceballos.

Hiszpan rzadko brany jest pod uwagę przy ustalaniu wyjściowego składu, a jego rola w drużynie jest obecnie marginalna. Według ustaleń Romano Real Madryt gotowy jest na definitywne rozstanie z pomocnikiem po dziewięciu latach. W międzyczasie spędził on dwa sezony na wypożyczeniu w Arsenalu.

Wszystko wskazuje na to, że Kylian Mbappe będzie się musiał w niedalekiej przyszłości pożegnać nie tylko z Ceballosem, ale z całą grupą kolegów z drużyny. Oprócz 29-latka "Los Blancos" chcą się pozbyć też Alaby, Rudigera, czy Daniego Carvajala.

Lewandowski odstawiony, brutalna decyzja Flicka. To dlatego Polak nie gra

Romano dodaje, że po Ceballosa ustawiła się już kolejka zainteresowanych klubów na czele z Ajaksem Amsterdam. Kontrakt reprezentanta Hiszpanii wygasa za rok, zatem to ostatni moment na to, żeby zarobić coś na jego sprzedaży.

Do tej pory Ceballos rozegrał dla "Królewskich" 214 spotkań. Strzelił w nich 7 goli i zanotował 16 asyst. W czwartek będzie miał szansę na poprawienie tego dorobku. Podopieczni Alvaro Arbeloi zmierzą się na wyjeździe z Realem Betis. Relacja na żywo w Interia Sport.

piłkarz Realu Madryt w białym stroju prowadzi piłkę po murawie podczas meczu, skupiona mina i dynamiczna sylwetka podkreślają zaangażowanie w grę, w tle widownia na stadionie
Dani CeballosOSCAR J BARROSOAFP
piłkarz Realu Madryt w białym stroju składa dłonie nad głową, stojąc na stadionie pełnym kibiców
Eduardo CamavingaGUILLERMO MARTINEZAFP
trzech piłkarzy w białych strojach Realu Madryt obejmuje się i świętuje zdobycie bramki podczas meczu, otoczonych przez tłum kibiców na trybunach
Dani Ceballos, Kylian Mbappe i Vinicius JuniorJOSE BRETONAFP
