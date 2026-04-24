W skrócie Real Madryt planuje rewolucję kadrową latem, zgodnie z doniesieniami hiszpańskich mediów.

Dani Ceballos został skreślony przez klub i prawdopodobnie odejdzie po dziewięciu latach.

Po Ceballosa zgłosiły się już zainteresowane kluby, na czele z Ajaksem

Po serii niepowodzeń Realu Madryt na czele z odpadnięciem z Ligi Mistrzów krytyka zogniskowała się przede wszystkim na osobie Eduardo Camavingi. Francuz mocno rozczarowuje w bieżącym sezonie i jest wskazywany jako jeden z pierwszych zawodników do odejścia.

Dani Ceballos pożegna się z Realem Madryt. Szykuje się fala rozstań

Z doniesień hiszpańskich mediów wynika, że "Królewskich" latem czeka prawdziwa rewolucja kadrowa, a rozstań ma być więcej. Fabrizio Romano wskazał, że skreślony został już także Dani Ceballos.

Hiszpan rzadko brany jest pod uwagę przy ustalaniu wyjściowego składu, a jego rola w drużynie jest obecnie marginalna. Według ustaleń Romano Real Madryt gotowy jest na definitywne rozstanie z pomocnikiem po dziewięciu latach. W międzyczasie spędził on dwa sezony na wypożyczeniu w Arsenalu.

Wszystko wskazuje na to, że Kylian Mbappe będzie się musiał w niedalekiej przyszłości pożegnać nie tylko z Ceballosem, ale z całą grupą kolegów z drużyny. Oprócz 29-latka "Los Blancos" chcą się pozbyć też Alaby, Rudigera, czy Daniego Carvajala.

Romano dodaje, że po Ceballosa ustawiła się już kolejka zainteresowanych klubów na czele z Ajaksem Amsterdam. Kontrakt reprezentanta Hiszpanii wygasa za rok, zatem to ostatni moment na to, żeby zarobić coś na jego sprzedaży.

Do tej pory Ceballos rozegrał dla "Królewskich" 214 spotkań. Strzelił w nich 7 goli i zanotował 16 asyst. W czwartek będzie miał szansę na poprawienie tego dorobku. Podopieczni Alvaro Arbeloi zmierzą się na wyjeździe z Realem Betis. Relacja na żywo w Interia Sport.

Dani Ceballos

Eduardo Camavinga

Dani Ceballos, Kylian Mbappe i Vinicius Junior

