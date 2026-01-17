Partner merytoryczny: Eleven Sports

Głośne gwizdy, potem bicie głową w mur. Do akcji musiał wkroczyć Kylian Mbappe

Paweł Nowak
Bartłomiej Wrzesiński

Paweł Nowak, Bartłomiej Wrzesiński

Po srogiej kompromitacji w 1/8 finału Pucharu Króla przeciwko Albacete do gry wrócił Real Madryt. Ekipa prowadzona przez Alvaro Arbeloę na własnym obiekcie zmierzyła się z Levante, czyli zespołem walczącym o utrzymanie w LaLiga. Po wyrównanej pierwszej połowie Real po przerwie doszedł do głosu, ostatecznie triumfując 2:0. Sygnał do ataku golem z rzutu karnego dał Kylian Mbappe, a ponadto jedno trafienie dołożył również Raul Asencio.

Piłkarz w białym stroju Realu Madryt z rozłożonymi szeroko ramionami na tle stadionu, w dynamicznej pozie, wokół niego rozmyta publiczność.
Kylian MbappeDenis DoyleGetty Images

Po porażce z Barceloną w finale Superpucharu Hiszpanii na ławce Realu Madryt doszło do zmiany. Xabiego Alonso zastąpił Alvaro Arbeloa. Były piłkarz jednak nie zdołał poprawić sytuacji drużyny, co skończyło się wielką wtopą, bowiem porażką 2:3 z drugoligowym Albacete w 1/8 finału Pucharu Króla. Taki wynik oznaczał pożegnanie się z marzeniami o wygraniu trofeum za te rozgrywki. Kilka dni później Real zmierzył się na Santiago Bernabeu z Levante, drużyną zajmującą 19. miejsce w ligowej tabeli LaLiga.

Przed rozpoczęciem spotkania kibice Realu dali wyraz swojej frustracji. Zawodnicy wybiegający na murawę zostali przywitani głośnymi gwizdami oraz obelgami. Dodatkowo na trybunach dało się zauważyć transparenty wprost wymierzone w prezesa klubu Florentino Pereza. Domagano się m.in. jego dymisji.

Arbeloa do gry wydelegował możliwe najmocniejszy skład z Viniciusem Juniorem czy Kylianem Mbappe. Mimo to rywalizacja rozpoczęła się dość spokojnie. "Królewscy" nie forsowali tempa i budowali atak pozycyjny. Okazję w 6. minucie miał wspomniany już Francuz. Ten znalazł się z piłką w okolicach 20 metra i strzałem finezyjnym próbował zaskoczyć Mathew Ryana. Jego uderzenie zostało jednak zablokowane.

    Bicie głową w mur Realu. Kibice nie mieli powodów do zadowolenia

    Levante nie musiało długo czekać na swoją okazję. Zawodnicy Luisa Castro w 13. minucie wyprowadzili szybki atak i znaleźli się tuż pod polem karnym. Przewinienie popełnił Bellingham, co poskutkowało rzutem wolnym z bliskiej odległości. Martiniez nie wykorzystał sytuacji i posłał piłkę prosto w mur. Dobitka natomiast okazała się niecelna.

    Wicemistrzowie Hiszpanii starali się przyśpieszać grę, lecz nic z tego nie wynikało. Futbolówka krążyła od zawodnika do zawodnika, ale to nie zaskakiwało gości. Swojej frustracji nie hamowali także kibice, którzy stanowczo wygwizdywali piłkarzy ukochanej drużyny. Do przełamania mogło dojść po prawie 30 minutach gry. Świetnie Aureliena Tchouameniego wypatrzył Vinicius Junior. Pomocnik posłał piłkę mocno po ziemi w kierunku bramki rywali. Defensorzy Levante byli na posterunku i zablokowali strzał.

      Co więcej, z upływem kolejnych chwil drużyna ze strefy spadkowej poczynała sobie coraz śmielej. Bardzo blisko trafienia był wspomniany już Pablo Martinez. Ten postanowił zaryzykować z rzutu wolnego z okolic 27 metra. Piłka poleciała bardzo blisko słupka bramki Realu i dotknęła bocznej siatki. W ten sposób po pierwszej połowie tablica wyników wskazywała bezbramkowy remis.

      Mbappe dał sygnał do ataku. Real odkupił winy po kompromitacji w Pucharze Króla

      Arbeloa nie mógł zadowolony z tego, jak wyglądała pierwsza połowa meczu. W przerwie dokonał dwóch zmian. W szatni pozostali Eduardo Camavinga oraz Goncalo Garcia. W ich miejsce na placu gry pojawili się z kolei Arda Guler oraz Franco Mastantuono.

      Turek tuż po wejściu na boisku był aktywny. W jednej z akcji w efektowny sposób ograł przeciwnika, a chwilę później groźnie uderzał na bramkę Levante. Jednak i w tej sytuacji Ryan nie dał się pokonać. Przełom nastąpił w 56. minucie. Dynamicznie wbiegającego w pole karne Mbappe sfaulował Adri. Do piłki ustawionej na jedenastym metrze podszedł sam poszkodowany, który nie dał Ryanowi szansy na skuteczną interwencją. Mbappe strzelił tym samym swojego 19. gola w tym sezonie La Liga, w tym szóstego strzelonego z rzutu karnego.

      Gospodarze poszli za ciosem i w 65. minucie mogli świętować zdobycie drugiego gola. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Gulera świetnie w polu karnym Levante odnalazł się Raul Asencio. Defensor Realu z łatwością wymanewrował kryjącego go przeciwnika i czystym uderzeniem głową umieścił futbolówkę przy bliższym słupku bramki gości. Wyraźnie widoczne było, że Madrytczycy złapali luz i z większym spokojem konstruowali akcję, chcąc powiększać swoją przewagę nad niżej notowanym przeciwnikiem.

      Dwie bramki strzelone w przeciągu siedmiu minut ustawiły resztę tego spotkania. Real w dalszym ciągu grał "swoje", lecz miał już zdecydowanie większy komfort, niż miało to miejsce wcześniej. Kolejnych okazji pod bramką Levante nie brakowało, lecz Ryan ponownie udowodnił swoją świetną dyspozycję. W jednej sytuacji pomogło mu obramowanie bramki - gdy Mastantuono uderzył w poprzeczkę.

      Pomimo pewnych perturbacji Real wygrywa 2:0 z Levante i zmniejszył swoją stratę do liderującej FC Barcelony na jeden punkt. Mistrz Hiszpanii w niedzielę o 21:00 zmierzy się z Realem Sociedad.

      La Liga
      20. Kolejka
      17.01.2026
      14:00
      Zakończony
      Kylian Mbappe
      58' (k.)
      Raul Asencio
      65'
      Wszystko o meczu

      Składy drużyn

      Real Madryt
      Levante UD
      Rezerwowi

      Statystyki meczu

      Real Madryt
      2 - 0
      Levante UD
      Posiadanie piłki
      71%
      29%
      Strzały
      26
      10
      Strzały celne
      11
      0
      Strzały niecelne
      10
      8
      Strzały zablokowane
      5
      2
      Ataki
      128
      59
      Pierwsza sesja treningowa Realu Madryt z nowym trenerem! WIDEOAssociated Press© 2025 Associated Press

      Grupa piłkarzy w białych strojach świętuje zdobycie gola na murawie stadionu podczas meczu przy pełnych trybunach kibiców.
      Piłkarze Realu MadrytOSCAR DEL POZOAFP
      Mężczyzna o ciemnych włosach i brodzie w ciemnym płaszczu, idący obok konstrukcji z logo z czerwonym okręgiem i białymi literami, najprawdopodobniej w otoczeniu stadionu lub budynku sportowego.
      Alvaro Arbeloa zaliczył wyjątkowo bolesny falstart ManuPAP
      Starszy mężczyzna w garniturze przemawia stojąc przy przezroczystej mównicy z logo klubu sportowego, na tle widoczni dziennikarz z kamerą oraz kobieta słuchająca wystąpienia.
      Florentino PerezBurak AkbulutAFP

