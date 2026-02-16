Girona - FC Barcelona. Gdzie i o której obejrzeć transmisję na żywo w TV?

Mecz Girona - FC Barcelona w ramach 24. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania w TV będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport. Dostępny będzie także stream online dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

FC Barcelona - RCD Mallorca 3-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Girona - FC Barcelona. La Liga. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

FC Barcelona w miniony czwartek zagrała w półfinale Pucharu Króla z Atletico Madryt. Piłkarze Hansiego Flicka zostali rozbici przez "Los Colchoneros" aż 0:4 i ich szanse na awans do finału rozgrywek są raczej nikłe. Była to pierwsza porażka "Barcy" od sześciu spotkań i druga w 2026 roku. Robert Lewandowski wraz z kolegami przystąpi zatem w nienajlepszym nastroju do dzisiejszego meczu.

Barcelona zmierzy się dziś na wyjeździe z Gironą w katalońskich derbach. Gospodarze nie są już tak silnym zespołem, jak dwa lata temu, gdy kończyli rozgrywki La Liga na trzecim miejscu. Girona po trudnym początku sezonu, kiedy jeszcze na koniec poprzedniego roku kalendarzowego znajdowała się w strefie spadkowej, powstała z kolan i w 2026 roku punktuje już znacznie regularniej. Piłkarze Michela w tegorocznych występach w ligowych odnieśli trzy zwycięstwa, zaliczyli dwa remisy i doznali jednej porażki. Zatem do konfrontacji z "Blaugraną" przystąpię w całkiem niezłej dyspozycji.

W rundzie jesiennej Barcelona z ledwością pokonała u siebie Gironę 2:1. Gola na wagę trzech punktów w doliczonym czasie gry zdobył Ronald Araujo. Z kolei ostatnia wizyta "Barcy" w Gironie zakończyła się jej wygraną 4:1, a za wyjątkiem ostatniego spotkania na pięć ostatnich, aż w czterech padło przynajmniej pięć bramek. Dlatego kibice mogą mieć nadzieję, że i dziś czeka ich obfite w gole widowisko.

