Gigantyczny transfer Realu Madryt. Jest potwierdzenie. Prosto z Premier League

W poprzednim sezonie Real Madryt nie sięgnął po żadne trofeum. Z klubu odszedł Xabi Alonso, który zwyczajnie nie potrafił okiełznać ego gwiazdorów ekipy "Królewskich". Ta rozgrywki kończyła pod wodzą Alvaro Arbeloi.

Wiemy już, że od przyszłej kampanii zespół poprowadziJose Mourinho. Portugalczyk wróci na Santiago Bernabeu pod trzynastu latach. Jego zadaniem będzie uporządkowanie drużyny i zapanowanie nad chaosem, który wdarł się do szatni. Naszpikowany gwiazdami Real nie może pozwolić sobie na kolejny rok bez żadnego pucharu.

Oto nowy transfer Realu. Już wszystko potwierdzone

Z tego powodu zespół ze stolicy Hiszpanii nie próżnuje na rynku transferowym. W czwartek oficjalnie potwierdzono, że do Realu Madryt dołączy Ibrahima Konate. To francuski, 27-letni defensor, którego ostatnim pracodawcą był Liverpool.

Będzie to transfer bezgotówkowy. Konate trafi do Realu za darmo, ponieważ jego kontrakt z angielskim gigantem wygasa 30 czerwca tego roku. W zeszłym sezonie rozegrał on łącznie 51 spotkań, zanotował dwie asysty.

Wcześniej Liverpool - w 2021 roku - wykupował go z RB Lipsk za 40 milionów euro. Obecnie Ibrahima Konate przebywa na mistrzostwach świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. W pierwszym meczu przeciwko Senegalowi (3:1) zasiadł na ławce rezerwowych.

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"Real Madryt i Ibrahima Konate osiągnęli porozumienie, na mocy którego będzie on piłkarzem Realu Madryt przez kolejne cztery sezony, do 30 czerwca 2030 roku" - przekazał klub na swojej oficjalnej stronie internetowej.

To kolejny, najświeższy transfer Realu. Wcześniej drużynę "Królewskich" zasilili Marc Cucurella z Chelsea oraz Bernardo Silva z Manchesteru City. Jak widać, Jose Mourinho upatrzył sobie gwiazdy Premier League, z którymi będzie chciał powrócić z madryckim klubem na szczyt.

Zawodnicy Realu Madryt CRISTINA QUICLER AFP

Ibrahima Konate i Marc Cucurella w meczu Liverpool - Chelsea PETER POWELL AFP





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