Gigantyczny pech Barcelony, to już fatum. Wszystko rozegrało się na oczach Polaków

Od początku tego sezonu FC Barcelona musi zmagać się z wieloma problemami. Zaczęło się od ciągle przeciągającej się rejestracji do rozgrywek nowo pozyskanych zawodników, a także Wojciecha Szczęsnego. Wciąż przeciąga się remont Camp Nou, przez co mistrz Hiszpanii wciąż nie może grać w swoim "domu". A do tego doszły urazy wielu gwiazd.

Problemy zdrowotne wykluczyły z gry na początku sezonu Roberta Lewandowskiego. Po krótkiej absencji kapitan reprezentacji Polski wrócił do pełni dyspozycji, a w tym sezonie La Liga zanotował już trzy trafienia. Znacznie poważniej wygląda sprawa ze zdrowiem Lamine'a Yamala, Fermina Lopeza oraz Gaviego - w ich przypadku przerwa w grze będzie znacznie dłuższa.

Radość po czwartkowym triumfie 3:1 nad Realem Oviedo szybko zmąciły dramatyczne wieści. Poważnego urazu kolana doznał podstawowy bramkarz mistrza Hiszpanii Joan Garcia. Hiszpan przeszedł już zabieg artroskopii łąkotki, po którym czego go około 4-6 tygodni przerwy w grze. Otwiera to szansę przed Szczęsnym, który najprawdopodobniej wystąpi w niedzielnym spotkaniu z Realem Sociedad. Wciąż niepewna jest sytuacja Raphinhii. Brazylijczyk po ostatnim spotkaniu La Liga sygnalizował problem z udem.

Alarm w Barcelonie, kolejna kontuzja podczas treningu. Ostateczna decyzja tuż przed meczem

W czwartkowym spotkaniu z Realem Oviedo już w przerwie z boiska zszedł Marc Casado. Zdaniem dziennikarzy "Diario SPORT" Hansi Flick był wyjątkowo niezadowolony z występu 22-letniego hiszpańskiego pomocnika. Spekuluje się, że kiepska postawa w starciu z beniaminkiem może kosztować go utratę dotychczasowej pozycji w składzie "Dumy Katalonii".

Zupełnie inny trop na sprawę Casado rzucił portal "Mundo Deportivo". Występ Hiszpana w niedzielnym starciu z Realem Sociedad faktycznie jest zagrożony, lecz z zupełnie innych powodów. Casado przedwcześnie zakończył sobotni trening, uskarżając się na ból. W moment w sztabie szkoleniowym Barcelony wybrzmiał kolejny alarm.

Kataloński dziennik powołując się na swoje źródła, ocenia, że uraz nie wygląda na bardzo poważny. Tak, czy inaczej sztab szkoleniowy poczeka z ostateczną diagnozą do niedzieli. Wtedy niemiecki szkoleniowiec zdecyduje, czy Casado znajdzie się w kadrze na kolejne spotkanie La Liga.

W niedzielę 28 września o godz. 18:30 Barcelona na Estadi Olímpic Lluís Companys podejmie Real Sociedad. Relację z tego spotkania będzie można śledzić na łamach serwisu Interia Sport. Mecz zapowiada się szalenie interesująco z perspektywy polskiego kibica. Wszystko wskazuje na to, że pierwszy raz w tym sezonie zagra Szczęsny. Niewykluczone, że po golu w ostatnim spotkaniu również i Lewandowski dostanie szansę gry od pierwszej minuty.

FC Barcelona - Getafe CF. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Hansi Flick i Marc Casado MATTHIEU MIRVILLE AFP

Marc Casado Jose Breton AFP

Zawodnicy FC Barcelona Alberto Gardin / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP