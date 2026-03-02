Gigantyczne kontrowersje w meczu Realu Madryt. Domagają się czerwonej kartki

Na Real Madryt po meczu z Benficą czekał dość nietypowy terminarz. "Królewscy" mieli bowiem najpierw pełny wolny od grania weekend, a mecz 26. kolejki z Getafe na Santiago Bernabeu zaplanowano na poniedziałkowy wieczór. Jasne było, że spotkanie z niedalekimi sąsiadami będzie dla Realu drogą przez mękę.

Pierwsze 20 minut stanowiło popis tego, co Getafe prezentowało zwykle, a więc brzydką, brudną, często cwaniacką grę, która prowadziła, choćby do tego, że Vinicius Junior po 18 minutach miał na swoim koncie aż pięć wywalczonych rzutów wolnych. Nie usprawiedliwiało to jednak tego, co zrobił Antonio Ruediger.

Brutalny atak Ruedigera. Ogromna kontrowersja

W 25. minucie Niemiec, upadając trafił dwukrotnie swojego przeciwnika w szczękę kolanem. Rywal oczywiście zwijał się przez chwilę z bólu, bo trudno, żeby było inaczej w takiej sytuacji. Trudno ocenić celowość tego ruchu ze strony obrońcy, ale fakt jest taki, że wyglądało to bardzo brutalnie.

Co najważniejsze, Niemiec nie dostał w tej sytuacji nawet żółtej kartki. Ten fakt nie umknął uwadze katalońskich mediów. "Obrońca brutalnie uderzył obrońcę Getafe w twarz, ale nie otrzymał nawet żółtej kartki. Tuż przed upływem pół godziny gry Antonio Ruediger, który wdał się w ostrą wymianę zdań z Diego Rico, był zamieszany w akcję, która mogła zakończyć się czerwoną kartką, ale uniknął nawet żółtej" - grzmi "Mundo Deportivo".

