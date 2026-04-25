Getafe - FC Barcelona. O której i gdzie obejrzeć transmisję na żywo w TV?

Mecz Getafe - FC Barcelona w ramach 32. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj 25 kwietnia o godzinie 16:15. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale CANAL+ Sport. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

FC Barcelona w środku tygodnia zagrała u siebie z Celtą Vigo. Piłkarze Hansiego Flicka wygrali bardzo skromnie, bo 1:0 i to tylko po trafieniu Lamine Yamala z rzutu karnego. To jednak ważne trzy punkty w kontekście walki o mistrzostwo Hiszpanii. Tym razem na boisku zabrakło Roberta Lewandowskiego.

Dziś Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Getafe. Ekipa Jose Bordalasa walczy o europejskie puchary i na razie jest na dobrej drodze. W ostatniej kolejce pokonała 1:0 jednego z głównego konkurentów o ten cel, a dokładniej Real Sociedad. Ekipa z przedmieść Madrytu w pięciu ostatnich spotkaniach odniosła trzy zwycięstwa i zanotowała dwie porażki prezentując lepszą formę od drużyny z San Sebastian, a także innych zespołów będących bezpośrednio za jej plecami, czyli Celty Vigo i Athletiku Bilbao.

Getafe znane jest bardzo ostrej i niekoniecznie ładnej, ale za to skutecznej gry, co może być dziś sporym problemem dla Barcelony, choć pierwsze spotkanie obu tych ekipy w tym sezonie zakończyło się wygraną "Blaugrany" 3:0. Natomiast niezbyt optymistyczny dla ekipy Hansiego Flicka jest za to fakt, że "Barca" od 2019 roku nie potrafi wygrać na Coliseum. Ostatnie cztery spotkania na tym obiekcie kończyły się remisami, a piąte wygraną gospodarzy 1:0.

Piłkarze Barcelony

Martin Satriano w barwach Getafe

