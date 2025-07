Garcia i Szczęsny już to zrobili, Ter Stegen bez wyjścia. Niemiec na wylocie

Do rozpoczęcia sezonu 2025/2026 zostało jeszcze trochę czasu, ale jeśli mowa o FC Barcelona to jedno jest w zasadzie pewne - hierarchia bramkarzy została już (na nowo) ustalona i Joan Garcia oraz Wojciech Szczęsny niejako "zrzucili" Marca-Andre ter Stegena na pozycję trzeciego golkipera. Jeśli Niemiec chce regularnie grać, to nie ma wyjścia - musi zmienić barwy. W staraniach dotyczących zakontraktowania go tymczasem nie ustaje uznana ekipa z Francji...