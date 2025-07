Frankiści zamordowali prezydenta FC Barcelona. Dlaczego? Za ten błąd poniósł karę gorszą niż śmierć

Ponad 125-letnia historia FC Barcelona nie jest łatwa. Zawsze była to bowiem instytucja-symbol, która w Hiszpanii kojarzyła się z katalońską tożsamością przejawiającą się dążeniem do niepodległości oraz niechęcią wobec centralnej Hiszpanii i Madrytu.

Podczas hiszpańskiej wojny domowej Katalończycy byli jednymi z największych wrogów hiszpańskiej opozycji, na której czele stał generał Francisco Franco. Była to radykalna prawica i przeciwnicy republiki, którym nie podobały się reformy wprowadzane przez Republikanów. Jedną z nich było uznanie autonomii Katalonii. Sytuacja w kraju stała się bardzo napięta, aż w końcu doszło do wybuchu wojny domowej.

W takich okolicznościach w 1935 roku do władzy w FC Barcelona doszedł Josep Sunyol. Jego kadencja nie trwała zbyt długo, ale na zawsze stał on się symbolem katalońskiej walki z reżimem Francisco Franco w latach trzydziestych.

Na początku sierpnia 1936 roku miał odbyć podróż do Madrytu, aby porozmawiać z podobnie myślącymi do niego republikanami, którzy mieli wpływ na to, co dzieje się w tych rejonach Hiszpanii. Był postacią bardzo wpływową i popularną, więc chciał odegrać ważną rolę w kwestii oporu wobec powstania wojskowego dowodzonego przez Franco.