Flickowi skończyła się cierpliwość. Wrócił z Dortmundu i wypalił. "Dla mnie to żart"

Z tego powodu coraz bardziej zirytowany na hiszpańskich działaczy zaczyna robić się Hansi Flick. Niemiec przez dłuższy czas pozostawał spokojny. Ale wreszcie nie wytrzymał tuż po powrocie z Dortmundu, podczas konferencji prasowej poprzedzających konfrontację. " Nie chcę robić wymówek czy narzekać, to tylko jedna kwestia . Jestem szczęśliwy, że nie gramy w niedzielę o 14:00 z Valladolidem, bo tak było wcześniej, teraz gramy w sobotę o 21:00. Chodzi o to, dlaczego nie możemy grać o 18 czy 18:30? Daj mi jeden powód" - zaczął.

Hansi Flick już nie ma zamiaru milczeć. Jest wściekły na Hiszpanów za to co robią

Następnie hamulce puściły mu całkowicie. "Chcę zobaczyć tego gościa, który jest za to odpowiedzialny. Dla mnie to żart. On nie działa najlepiej dla hiszpańskiego futbolu, bo odnoszenie sukcesów, nasze i innych klubów w europejskich pucharach, jest dobre dla hiszpańskiego futbolu. Może będziemy mieli jedną drużynę więcej w Lidze Mistrzów... Nie mam na to słów, bo ta sytuacja jest niewiarygodna" - przekazał, cytowany przez "FCBarca.com".