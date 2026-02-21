Flick zapytany o Lewandowskiego. Nawet się nie wahał. Polak obnażony

W tym sezonie 37-letni Robert Lewandowski dzieli się minutami spędzonymi na murawie z Ferranem Torresem. Tym sposobem kapitan reprezentacji Polski rozegrał do tej pory łącznie 30 spotkań strzelił w nich 13 goli, do których dołożył trzy asysty.

W ostatnim meczu - derbach Katalonii przeciwko Gironie - nasz rodak wszedł na boisko zaledwie na kilkanaście minut. Nie zdołał odmienić losów spotkania, Barcelona poległa 1:2. Cztery dni wcześniej otrzymał od Flicka niecałą godzinę w starciu z Atletico w Madrycie. Gospodarze rozbili mistrzów Hiszpanii aż 4:0 w pierwszym półfinale Pucharu Króla.

Po dwóch porażkach z rzędu FC Barcelona czeka na przełamanie. Szansa na zażegnanie złej passy przyjdzie w niedzielę. Wtedy na Camp Nou drużyna z Polakami w kadrze zmierzy się z Levante w 25. kolejce La Liga.

W sobotę, dzień przed meczem, odbyła się konferencja prasowa, na której zawitałHansi Flick. Dziennikarze pytali niemieckiego trenera o wiele różnych wątków. Jeden z nich poruszył temat... niewykorzystanych rzutów karnych przez piłkarzy w trwającej kampanii.

Niestety w tej statystyce przoduje Lewandowski. 37-latek zmarnował dwie jedenastki - 5 października w meczu z Sevillą (1:4) i 2 grudnia, kiedy Barcelona wygrała u siebie 3:1 z Atlatico Madryt w lidze. Przy jednym karnym nie poszło Lamine'owi Yamalowi. Czy przy trzech zmarnowanych szansach na gole "z wapna" jest się czym martwić?

Cóż, trzy niewykorzystane rzuty karne - to zdecydowanie za dużo jak na naszą jakość, ale tak się stało

Po chwili szkoleniowiec odniósł się do systemu wykonawcy karnych. - Oczywiście normalnie sprawa jest jasna: rzut karny powinien wykonywać zawodnik, który w danym momencie czuje się najlepiej. Na razie nie rozmawialiśmy o tym jeszcze z piłkarzami, natomiast omówiliśmy to w gronie trenerów - zaznaczył.

60-latek wie, że zbliżają się kluczowe mecze sezonu. Jego zespół musi zażegnać kryzys i powrócić na zwycięską ścieżkę. - To jest moment po dwóch porażkach i - bądźmy szczerzy - po niezbyt dobrych występach w dwóch ostatnich meczach. Myślę, że bardzo dobrze zrobiły nam dwa dni wolnego. Widać, że zawodnicy są teraz świeżsi, a to bardzo ważne. Ostatecznie gramy jednak u siebie i wiemy, co musimy zrobić: musimy wygrać. Musimy zdobyć trzy punkty, bo chcemy odzyskać pewność siebie - zaznaczył.

