Flick zapytany o Lewandowskiego. Nawet się nie wahał. Polak obnażony

Michał Chmielewski

Dwa ostatnie spotkania FC Barcelona kończyła porażkami. W Pucharze Króla mistrzowie Hiszpanii przegrali z Atletico Madryt, w lidze lepsza była Girona. Teraz czeka ich starcie z Levante w La Liga. Dzień przed pierwszym gwizdkiem Hansi Flick odpowiedział na pytania dziennikarzy. Jedno z nich dotyczyło Roberta Lewandowskiego. W tej sytuacji Niemiec nie mógł tuszować prawdy.

Znany piłkarz w stroju sportowym z widocznym herbem klubu FC Barcelona, na pierwszym planie stoi skupiony, natomiast w prawym górnym rogu widoczny jest portret mężczyzny w średnim wieku umieszczony w czerwonym okręgu.
Robert Lewandowski, Hansi FlickAlberto Saiz/Associated Press/East News / Rex Features/East NewsEast News

W tym sezonie 37-letni Robert Lewandowski dzieli się minutami spędzonymi na murawie z Ferranem Torresem. Tym sposobem kapitan reprezentacji Polski rozegrał do tej pory łącznie 30 spotkań strzelił w nich 13 goli, do których dołożył trzy asysty.

W ostatnim meczu - derbach Katalonii przeciwko Gironie - nasz rodak wszedł na boisko zaledwie na kilkanaście minut. Nie zdołał odmienić losów spotkania, Barcelona poległa 1:2. Cztery dni wcześniej otrzymał od Flicka niecałą godzinę w starciu z Atletico w Madrycie. Gospodarze rozbili mistrzów Hiszpanii aż 4:0 w pierwszym półfinale Pucharu Króla.

Roman Kosecki o możliwym transferze Roberta Lewandowskiego. "Bardzo fajny kierunek". WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Flick wyszedł do dziennikarzy i ogłosił. Chodzi o Lewandowskiego. Nie tak miało być

Po dwóch porażkach z rzędu FC Barcelona czeka na przełamanie. Szansa na zażegnanie złej passy przyjdzie w niedzielę. Wtedy na Camp Nou drużyna z Polakami w kadrze zmierzy się z Levante w 25. kolejce La Liga.

W sobotę, dzień przed meczem, odbyła się konferencja prasowa, na której zawitałHansi Flick. Dziennikarze pytali niemieckiego trenera o wiele różnych wątków. Jeden z nich poruszył temat... niewykorzystanych rzutów karnych przez piłkarzy w trwającej kampanii.

    Niestety w tej statystyce przoduje Lewandowski. 37-latek zmarnował dwie jedenastki - 5 października w meczu z Sevillą (1:4) i 2 grudnia, kiedy Barcelona wygrała u siebie 3:1 z Atlatico Madryt w lidze. Przy jednym karnym nie poszło Lamine'owi Yamalowi. Czy przy trzech zmarnowanych szansach na gole "z wapna" jest się czym martwić?

    Cóż, trzy niewykorzystane rzuty karne - to zdecydowanie za dużo jak na naszą jakość, ale tak się stało
    odpowiedział Flick, cytowany przez portal fcbarca.com, odnosząc się m.in. do chybień polskiego napastnika.

    Po chwili szkoleniowiec odniósł się do systemu wykonawcy karnych. - Oczywiście normalnie sprawa jest jasna: rzut karny powinien wykonywać zawodnik, który w danym momencie czuje się najlepiej. Na razie nie rozmawialiśmy o tym jeszcze z piłkarzami, natomiast omówiliśmy to w gronie trenerów - zaznaczył.

    60-latek wie, że zbliżają się kluczowe mecze sezonu. Jego zespół musi zażegnać kryzys i powrócić na zwycięską ścieżkę. - To jest moment po dwóch porażkach i - bądźmy szczerzy - po niezbyt dobrych występach w dwóch ostatnich meczach. Myślę, że bardzo dobrze zrobiły nam dwa dni wolnego. Widać, że zawodnicy są teraz świeżsi, a to bardzo ważne. Ostatecznie gramy jednak u siebie i wiemy, co musimy zrobić: musimy wygrać. Musimy zdobyć trzy punkty, bo chcemy odzyskać pewność siebie - zaznaczył.

    Spotkanie FC Barcelona - Levante rozpocznie się w niedzielę 22 lutego o godz. 16:15. Zapraszamy do śledzenia relacji w Interii Sport.

