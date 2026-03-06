FC Barcelona jest obecnie na dobrej drodze do obronienia zeszłorocznego tytułu mistrzów Hiszpanii. Po 26. kolejkach "Duma Katalonii" posiada bowiem 4 punkty przewagi nad mocno pokiereszowanym kontuzjami Realem Madryt.

Szatnia "Blaugrany" również nie może jednak mówić o pełni zdrowia. W ostatnich tygodniach szczególnie ucierpiała defensywa zespołu. Kontuzjowani są bowiem tacy gracze jak: Alejandro Balde, Andreas Christensen czy Jules Kounde. Hansi Flick musi się również pogodzić z brakiem Frenkiego de Jonga oraz Gaviego.

W gronie zawodników z urazami nie tak dawno temu zameldował się także Robert Lewandowski. Podczas niedawnego starcia z Villarrealem nabawił się on bowiem urazu oczodołu, który wymusił na Polaku pauzę w hitowym rewanżu z Atletico Madryt.

Flick szczerze ws. możliwości Lewandowskiego. "Może strzelić 25 albo 30 goli"

Zapewne wielu kibiców zastanawiało się, jak długo może potrwać absencja Lewandowskiego. W przestrzeni medialnej dość szybko pojawiły się bowiem informację o wznowieniu treningów przez kapitana reprezentacji Polski.

Kilkadziesiąt godzin przed ligowym starciem z Athletikiem Bilbao wspomniany wcześniej Hansi Flick został zapytany o kwestię ewentualnego powrotu napastnika z kraju nad Wisłą. Szkoleniowiec Barcelony udzielił bardzo optymistycznej odpowiedzi. Pokusił się także o wydanie swego rodzaju "wyroku" ws. formy Roberta Lewandowskiego.

"Moim celem jest teraz zdobycie dwóch pozostałych tytułów. (Lewandowski red.) Wrócił, mam do niego wielki szacunek, wrócił, zobaczymy jutro. Może strzelić 25 albo 30 goli" - mówił Flick podczas przedmeczowej konferencji prasowej.

Słowa niemieckiego trenera mogą napawać serca kibiców spokojem, ale też ogromną nadzieją. W tym sezonie Lewandowski rozegrał 32 spotkania, zdobywając 14 bramek. Flick wyraził natomiast przekonanie, że w pozostałej części tegorocznych rozgrywek napastnik Barcelony jest w stanie wykazać się jeszcze lepszą formą strzelecką, która może poskutkować nawet podwojeniem jego dotychczasowego dorobku strzeleckiego. Słowa szkoleniowca Barcelony dają również nadzieję na obejrzenie Roberta Lewandowskiego już w sobotnim starciu z Athletikiem Bilbao.

Robert Lewandowski JOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Hansi Flick Alberto Saiz East News

Robert Lewandowski Alberto Gardin East News

