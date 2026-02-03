Partner merytoryczny: Eleven Sports

Flick zadecydował, taka była reakcja Szczęsnego. Hiszpańskie media ujawniają

Od jesieni 2024 roku sytuacja związana z bramkarzami uległa w FC Barcelona kompletnemu przeobrażeniu - w tym czasie bowiem funkcję "jedynki" pełniło łącznie aż czterech zawodników, z czego dwóch jest obecnie poza "Blaugraną". Wśród tych, którzy pozostali w szeregach katalońskiej ekipy, jest Wojciech Szczęsny, a jego rola... ulega coraz bardziej znaczącemu pomniejszeniu. Polak mimo wszystko zachowuje tu absolutny profesjonalizm.

Bramkarz w stroju treningowym FC Barcelona trzyma piłkę na stadionie, w tle widoczne rozmazane sylwetki ludzi i trybuny.
Wojciech SzczęsnyUrbanandsportAFP

Jesienią 2024 roku Marc-Andre ter Stegen, przez wiele lat niepodważalna "jedynka" FC Barcelona, uległ poważnej kontuzji, która wykluczyła go z gry na wiele miesięcy. Jego obowiązki przejął wówczas Inaki Pena, a jego zastępcą został niespodziewanie Wojciech Szczęsny, "wezwany" z piłkarskiej emerytury.

Z biegiem czasu to jednak "Tek" zaczął grać pierwsze skrzypce między słupkami bramki "Barcy", natomiast przed obecnym sezonem w "Blaugranie" zameldował się Joan Garcia - i sytuacja znów została wywrócona do góry nogami.

Polak strzelił gola Liverpoolowi. Gigant za burtą, sceny tuż przy granicy

Szczęsny kompletnie poza grą. Teraz nie gra już nawet w Pucharze Króla

Obecny rozkład golkiperów jest jasny. Numerem jeden został Garcia, jego dublerem jest Szczęsny, trzeciego bramkarza powołuje się z rezerw, a Pena i ter Stegen znaleźli się na wypożyczeniach, z których prawdopodobnie już na Camp Nou nie wrócą.

Należy dodać tu jednak pewne "ale" - "Szczena" niegdyś, nawet będąc rezerwowym, mógł mimo wszystko liczyć, zgodnie z barcelońskim zwyczajem, na grę w pierwszym składzie w Pucharze Króla. Ostatnio jednak ta swoista tradycja została przerwana.

W Copa del Rey przeciwko Guadalajarze Hansi Flick pozwolił zagrać wracającemu po (kolejnym) urazie ter Stegenowi, w przypadku starć z Racingiem Santander oraz Albacete Balompie postawił zaś na Garcię. Można śmiało rzec, że zaangażowanie Szczęsnego na murawie uległo daleko idącemu pomniejszeniu.

Nagłe zniknięcie Kiwiora. Jest ważny komunikat ws. Polaka. W Portugalii są przekonani

Szczęsny wyluzowany jak zawsze. Polak ze spokojem przyjmuje swój los w FC Barcelona

Jak zaś reaguje na taki obrót spraw sam "Tek"? Marc Gomez z "Diario Sport" opisał tę sprawę wręcz chwaląc profesjonalizm 35-latka. "Chociaż inni w jego sytuacji mogliby okazywać złość, prawda jest taka, że polski piłkarz z godnością akceptuje swoją obecną rolę, angażując się w szatni i nie narzekając na ławce rezerwowych. Jest wręcz przeciwnie" - padło.

Autor jednak nie zostawia też złudzeń co do tego, w jakich warunkach moglibyśmy znowu obejrzeć Polaka na boisku. "O ile nie dojdzie do hipotetycznego finiszu rozgrywek La Ligi, w trakcie którego tytuł [Barcelony] nie będzie zagrożony, lub jeśli Joan nie dozna kontuzji, Szczęsny nie zagra już ani minuty w barwach Barcelony" - orzekł.

Miejmy jednak nadzieję, że rzeczywistość nie okaże się tak drastyczna - zwłaszcza, że kontrakt "Szczeny" wygaśnie dopiero w 2027 roku.

