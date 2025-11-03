Flick wydał wyrok. Chodzi o przyszłość Szczęsnego. Tego nie da się uniknąć

Latem FC Barcelona wykupiła Joana Garcię z Espanyolu za 25 milionów euro. Na początku obecnej kampanii jasnym stało się, że to 24-latek będzie nową "jedynką" w zespole Hansiego Flicka. I tak też się stało. Katalończyk bronił w pierwszych spotkaniach La Liga i Ligi Mistrzów.

Pech chciał, że pod koniec września doznał kontuzji kolana, która wymagała operacji. Tym sposobem do bramki Barcelony kolejny raz w niespodziewanych okolicznościach wskoczył Wojciech Szczęsny. W niedzielę były reprezentant Polski zanotował siódmy z rzędu mecz w sezonie.

Flick powiedział to przed kamerami. Chodzi o Szczęsnego. Już wszystko jasne

Po trafieniach autorstwa Lamine'a Yamala, Ferrana Torresa i Marcusa Rashforda gospodarze zwyciężyli 3:1. Szczęsny skapitulował tylko w 42. minucie po uderzeniu Rafy Mira.

Nie da się ukryć, że nasz rodak znów jest tylko opcją rezerwową. Wszystko wskazuje na to, że kiedy Joan Garcia wróci do pełnego zdrowia, kolejny raz zajmie jego miejsce. Taki scenariusz jest wręcz nieunikniony. Pierwotnie mówiło się, że pauza 24-latka potrwa około 4-6 tygodni. Jak przebiega proces jego rekonwalescencji?

W tym temacie głos na pomeczowej konferencji prasowej zabrał samHansi Flick. - Jego powrót do optymalnej formy przebiega pomyślnie, trenował już na boisku z Delą i Andresem i wygląda naprawdę dobrze - powiedział Niemiec.

- Spodziewamy się, że Joan Garcia wróci do zespołu w pierwszym meczu po przerwie międzynarodowej, ale nie sądzę, że będzie dostępny w środę - dodał, cytowany przez kataloński dziennik "Sport".

W środę Barcelonę czeka mecz czwartej kolejki Ligi Mistrzów przeciwko Club Brugge na wyjeździe. Ze słów Flicka można wywnioskować, że spotkanie to od pierwszej minuty znów rozpocznie Wojciech Szczęsny.

Przerwa reprezentacyjna rozpocznie się 10 listopada. Dzień wcześniej mistrzowie Hiszpanii zagrają w lidze z Celtą Vigo, natomiast dokładnie 12 później czeka ich starcie z Athletikiem Bilbao. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to mecz przeciwko zespołowi z Kraju Basków we wyjściowym składzie rozpocznie Joan Garcia.

Joan Garcia

Wojciech Szczęsny w barwach FC Barcelona

Fermin Lopez w ekspresyjny sposób gratuluje Wojciechowi Szczęsnemu obrony rzutu karnego