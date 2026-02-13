Flick upokorzony, dramat to mało powiedziane. I to pierwszy raz od 25 lat

Bardzo dobrze w tym sezonie poczyna sobie FC Barcelona. Ekipa prowadzona przez Hansiego Flicka jest liderem rozgrywek LaLiga, a do tego świetnie poradziła sobie w fazie ligowej Ligi Mistrzów i zajęła miejsce w TOP8 meldując się od razu w 1/8 finału. Co więcej, "Duma Katalonii" bez większych problemów awansowała także do półfinału Pucharu Króla.

Na tym etapie są jedynie najsilniejsze drużyny. Mimo to losowanie przydzieliło obrońcom tytułu najgorszej, jak się dało. Rywalem zespołu zostało Atletico Madryt, czyli jedna z czołowych ekip w całym kraju. Mecz od razu zapowiadała się na wielki hit, a do starcia doszło w czwartek 12 lutego.

Spotkanie to na zawsze zapisało się w karierze trenerskiej Hansiego Flicka. Przed tym meczem podobna sytuacja, czyli przegrywanie do przerwy aż czterema bramkami zdarzyła mu się tylko raz. I to 25 lat temu, w 2001 roku.

Ekipa Flicka na deskach, niebywałe. Deklasacja

Wówczas Niemiec był niedługo po zakończeniu swojej kariery piłkarskiej i stawiał pierwsze kroki na ławce trenerskiej. W 2000 roku opuścił FC Bammental i trafił do Hoffenheim, które występowało wówczas w czwartej lidze. Zespół spisywał się bardzo dobrze i był na najlepszej drodze, aby awansować do wyższej klasy rozgrywkowej. Bardzo dobrze radziło sobie również SV Sandhausen. W pierwszym bezpośrednim spotkaniu doszło już w 4. kolejce. Wtedy padł remis - 1:1.

Rewanż nastąpił 11 marca 2001 roku w 21. kolejce. W ten dzień spełnił się najgorszy koszmar Flicka. Jego ekipa została rozgromiona aż 5:0, a do przerwy tablica wyników wskazywała 4:0. Był to wtedy pierwszy i do wczorajszego meczu jedyny taki przypadek, gdy jego zespół do szatni schodził przegrywając różnicą czterech goli. Jest to jednocześnie najwyższa porażka Flicka w całej karierze względem różnicy bramek.

Na rewanż w półfinale Pucharu Króla należy jednak nieco poczekać. Barcelona na Spotify Camp Nou Atletico podejmie dopiero 3 marca.

