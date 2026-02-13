Flick upokorzony, dramat to mało powiedziane. I to pierwszy raz od 25 lat

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Aż 4:0 Atletico Madryt pokonało w pierwszym spotkaniu półfinału Pucharu Króla Barcelonę. Wszystkie gole padły jeszcze w pierwszej połowie, co niemal od razu rozstrzygnęło kwestię awansu do wielkiego finału. Co ciekawe, w całej karierze trenerskiej Hansiego Flicka, ekipa prowadzona przez niego różnicą czterech goli do przerwy przegrywała tylko raz. Dokładnie 25 lat temu.

Dwóch mężczyzn na stadionie piłkarskim, jeden z nich stoi w zamyśleniu na pierwszym planie, drugi w tle gestykuluje ręką, publiczność rozmyta w tle.
Hansi FlickOscar J. Barroso/Europa Press via Getty ImagesGetty Images

Bardzo dobrze w tym sezonie poczyna sobie FC Barcelona. Ekipa prowadzona przez Hansiego Flicka jest liderem rozgrywek LaLiga, a do tego świetnie poradziła sobie w fazie ligowej Ligi Mistrzów i zajęła miejsce w TOP8 meldując się od razu w 1/8 finału. Co więcej, "Duma Katalonii" bez większych problemów awansowała także do półfinału Pucharu Króla.

Na tym etapie są jedynie najsilniejsze drużyny. Mimo to losowanie przydzieliło obrońcom tytułu najgorszej, jak się dało. Rywalem zespołu zostało Atletico Madryt, czyli jedna z czołowych ekip w całym kraju. Mecz od razu zapowiadała się na wielki hit, a do starcia doszło w czwartek 12 lutego.

    Efekt? Aż 4:0 dla zespołu ze stolicy Hiszpanii i praktycznie pewny awans do finału. Wszystkie trafienia jeszcze zespół Diego Simeone zaliczył w pierwszej połowie, co podkreśla dominację.

    Spotkanie to na zawsze zapisało się w karierze trenerskiej Hansiego Flicka. Przed tym meczem podobna sytuacja, czyli przegrywanie do przerwy aż czterema bramkami zdarzyła mu się tylko raz. I to 25 lat temu, w 2001 roku.

    Ekipa Flicka na deskach, niebywałe. Deklasacja

    Wówczas Niemiec był niedługo po zakończeniu swojej kariery piłkarskiej i stawiał pierwsze kroki na ławce trenerskiej. W 2000 roku opuścił FC Bammental i trafił do Hoffenheim, które występowało wówczas w czwartej lidze. Zespół spisywał się bardzo dobrze i był na najlepszej drodze, aby awansować do wyższej klasy rozgrywkowej. Bardzo dobrze radziło sobie również SV Sandhausen. W pierwszym bezpośrednim spotkaniu doszło już w 4. kolejce. Wtedy padł remis - 1:1.

      Rewanż nastąpił 11 marca 2001 roku w 21. kolejce. W ten dzień spełnił się najgorszy koszmar Flicka. Jego ekipa została rozgromiona aż 5:0, a do przerwy tablica wyników wskazywała 4:0. Był to wtedy pierwszy i do wczorajszego meczu jedyny taki przypadek, gdy jego zespół do szatni schodził przegrywając różnicą czterech goli. Jest to jednocześnie najwyższa porażka Flicka w całej karierze względem różnicy bramek.

      Na rewanż w półfinale Pucharu Króla należy jednak nieco poczekać. Barcelona na Spotify Camp Nou Atletico podejmie dopiero 3 marca.

      Mężczyzna w średnim wieku, ubrany w ciemną bluzę, energicznie gestykuluje stojąc na tle rozmytej widowni stadionu sportowego.
      Hansi FlickAFP
      Hansi Flick
      Hansi FlickGONGORA/NurPhotoNurPhoto via AFPAFP
      Hansi Flick
      Hansi FlickMIGUEL RIOPAAFP

