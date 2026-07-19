Flick stracił cierpliwość. Skreślił młodą gwiazdę. Jeszcze przed startem sezonu

FC Barcelona nie ma możliwości, żeby szastać pieniędzmi na rynku transferowym. Zwyczajnie "Blaugranie" nie pozwalają na to dostępne środki. Wobec tego Deco musi bardzo uważnie dobierać kolejne cele transferowe. Dyrektor sportowy "Dumy Katalonii" radzi sobie z tym naprawdę dobrze.

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Patrząc na ostatnie ruchy transferowe portugalskiego działacza nie widzimy wiele wpadek. Realnie za taką można uznać pewnie tylko Vitora Roque, który trafił do Barcelony za duże pieniądze jako wielki talent brazylijskiej piłki. W "Blaugranie" się nie sprawdził i już z klubu odszedł.

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Taką łatkę ma także Roony Bardghji. Młody Szwed trafił do Barcelony minionego lata. Skrzydłowy został jednak sprowadzony za małe pieniądze, bo 2,5 miliona euro nie robi na nikim wrażenia w tym świecie. W pierwszym sezonie w "Blaugranie" miał lepsze i gorsze momenty, ostatecznie pozostawił jednak spory niedosyt.

Jego poczynania nie przekonały Hansiego Flicka. Kataloński "Sport" informuje, że Szwed został skreślony przed startem sezonu 2026/2027. "Młody szwedzki napastnik wie jednak, że niemiecki trener nie liczy na niego w tym sezonie. Tak powiedział zawodnikowi" - czytamy w katalońskim dzienniku.

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"Oczekiwano, że szwedzki reprezentant, biorąc pod uwagę, że nie zagra na mundialu, rozstrzygnie swoją przyszłość przed rozpoczęciem fazy przygotowawczej, ale na razie nadal trenuje z resztą kolegów z drużyny, czekając na ofertę, która zadowoli zarówno jego, jak i FC Barcelonę, która wolałaby transferować zawodnika" - dodano.

Bardghji wykorzystał niewiele ze swoich szans, ale też trzeba przyznać, że nie miał ich dużo. Zagrał bowiem łącznie w ledwie 28 spotkaniach, co przełożyło się na 872 minuty na murawie. Strzelił w tym czasie dwa gole i cztery razy asystował.

Robert Lewandowski i Hansi Flick URBANANDSPORT / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP





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