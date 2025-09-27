Partner merytoryczny: Eleven Sports

Flick się wściekł, zawrzało w Barcelonie. Kolega Lewandowskiego zostanie odsunięty

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

FC Barcelona była bliska w 6. kolejce La Liga sensacyjnej wpadki. Real Oviedo prowadził do przerwy 1:0, ale ostatecznie poległ 1:3. Mimo zwycięstwa Hansi Flick był zawiedziony postawą wielu zawodników. Dość powiedzieć, że Niemiec wściekł się i zdecydował ograniczyć minuty jednego z nich. Przekaz płynący z mediów jest jasny - trener nie chce, żeby grał on w takiej formie z kolegami z Barcy na czele z Robertem Lewandowskim.

Hansi Flick i Robert Lewandowski
Hansi Flick i Robert Lewandowski

Spotkanie z Realem Oviedo było dalekie od możliwości Barcelony. "Duma Katalonii" w pierwszej połowie zaprezentowała się bardzo słabo i po fatalnym błędzie Joana Garcii do szatni schodziła przy sensacyjnym wyniku 0:1.

W drugiej odsłonie pojedynku z beniaminkiem mistrzowie Hiszpanii wrzucili wyższy bieg i szybko doprowadzili do wyrównania. Świetną zmianę dał Robert Lewandowski - autor trafienia na 2:1, a także Frenkie de Jong, który dogrywał do Polaka.

Marc Casado znów zawiódł. Hansi Flick rozczarowany

Holender zmienił po przerwie Marca Casado, który kolejny raz mocno rozczarował. Także po pierwszej połowie Hansi Flick zdecydował się na zdjęcie go z boiska w rywalizacji z Valencią. Pozycja wychowanka nie była najmocniejsza, a wobec kolejnych kiepskich występów cierpliwość trenera zaczęła się wyczerpywać.

    Dziennikarze "Diario SPORT" ujawnili, że szkoleniowiec był wściekły z powodu niesatysfakcjonującego występu Casado. Pod nieobecność kontuzjowanych Fermina Lopeza i Gaviego trener oczekuje od niego o wiele więcej. Miał w związku z tym podjąć już bolesną dla zawodnika decyzję.

    FC Barcelona - Getafe CF. Skrót meczu.

    Brutalna decyzja Flicka. Casado odsunięty od gry?

    Zgodnie z doniesieniami hiszpańskich żurnalistów, Flick planuje ograniczyć minuty dla defensywnego pomocnika. Nie chce, żeby ten w tak kiepskiej formie grał z Robertem Lewandowskim i spółką.

    Lekko poniżej oczekiwań spisuje się na starcie sezonu także Dani Olmo, wobec czego Flick stanął przed nie lada dylematem. Marc Bernal dopiero wraca do pełni sił po koszmarnej kontuzji, a Marc Casado nie przekonuje. W tej sytuacji jedynymi "pewniakami" trenera są Frenkie de Jong i Pedri.

    
    Marc CasadoJose BretonAFP
    Hansi Flick i Marc Casado
    Hansi Flick i Marc CasadoMATTHIEU MIRVILLEAFP
    Robert Lewandowski
    Robert Lewandowski

