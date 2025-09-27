Spotkanie z Realem Oviedo było dalekie od możliwości Barcelony. "Duma Katalonii" w pierwszej połowie zaprezentowała się bardzo słabo i po fatalnym błędzie Joana Garcii do szatni schodziła przy sensacyjnym wyniku 0:1.

W drugiej odsłonie pojedynku z beniaminkiem mistrzowie Hiszpanii wrzucili wyższy bieg i szybko doprowadzili do wyrównania. Świetną zmianę dał Robert Lewandowski - autor trafienia na 2:1, a także Frenkie de Jong, który dogrywał do Polaka.

Marc Casado znów zawiódł. Hansi Flick rozczarowany

Holender zmienił po przerwie Marca Casado, który kolejny raz mocno rozczarował. Także po pierwszej połowie Hansi Flick zdecydował się na zdjęcie go z boiska w rywalizacji z Valencią. Pozycja wychowanka nie była najmocniejsza, a wobec kolejnych kiepskich występów cierpliwość trenera zaczęła się wyczerpywać.

Dziennikarze "Diario SPORT" ujawnili, że szkoleniowiec był wściekły z powodu niesatysfakcjonującego występu Casado. Pod nieobecność kontuzjowanych Fermina Lopeza i Gaviego trener oczekuje od niego o wiele więcej. Miał w związku z tym podjąć już bolesną dla zawodnika decyzję.

FC Barcelona - Getafe CF. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Brutalna decyzja Flicka. Casado odsunięty od gry?

Zgodnie z doniesieniami hiszpańskich żurnalistów, Flick planuje ograniczyć minuty dla defensywnego pomocnika. Nie chce, żeby ten w tak kiepskiej formie grał z Robertem Lewandowskim i spółką.

Lekko poniżej oczekiwań spisuje się na starcie sezonu także Dani Olmo, wobec czego Flick stanął przed nie lada dylematem. Marc Bernal dopiero wraca do pełni sił po koszmarnej kontuzji, a Marc Casado nie przekonuje. W tej sytuacji jedynymi "pewniakami" trenera są Frenkie de Jong i Pedri.

Marc Casado Jose Breton AFP

Hansi Flick i Marc Casado MATTHIEU MIRVILLE AFP

Robert Lewandowski IMAGO/Ricardo Larreina Newspix.pl