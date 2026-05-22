Hansi Flick podpisał z FC Barcelona kolejną umowę. Niemiecki szkoleniowiec związał się z klubem z Katalonii na kolejne dwa sezony. Jego nowe porozumienie wygaśnie w czerwcu 2028 roku, oczywiście jeśli do tego czasu nie zostanie zwolniony. Niemiec w kolejnym sezonie będzie prowadził inny personalnie zespół.

Oczywiście w Polsce najgłośniejszym echem odbiło się rozstanie z Barceloną Roberta Lewandowskiego. Kapitan naszej kadry po czterech znakomitych latach zdecydował się podjąć nowego wyzwania w karierze. To decyzja pewna i już ogłoszona. Lewandowskiemu pozostał jeden mecz.

Flick traci asystenta. Thiago odejdzie z Barcelony

Są jednak sytuacje kadrowe, które nie należą do tak wyjaśnionych. Mowa choćby o przyszłości Marcusa Rashforda, któremu kończy się wypożyczenie czy Ronalda Araujo, który w klubie chce zostać, ale Flick ma do niego pewne zastrzeżenia. Wobec tego sytuacja Urugwajczyka jest niewiadomą.

Jak się okazuje, Flick straci swojego ważnego współpracownika. Mowa o Thiago Alcantarze, którego sam Niemiec chciał w swoim sztabie. Po roku pracy w roli asystenta niemieckiego szkoleniowca Hiszpan zdecydował się zakończyć nauki pod okiem Flicka. Takie informacje przekazuje "Jijantes".

Według Gerrarda Romero przyczyną mają być sprawy osobiste. Sytuację skomentował sam Flick. - Bardzo pomógł mi tutaj na początku pracy w Barcelonie. Również przez ostatnie dwa lata zawsze mogłem z nim porozmawiać i to było fantastyczne. Będzie mi go brakowało. Ale oczywiście rozumiem też, że ma własne plany - powiedział Niemiec.

