Flick pogodzony. Pożegnanie Lewandowskiego to nie koniec. Przyczyny osobiste
Miniona niedziela była dniem bardzo emocjonalnym dla Hansiego Flicka, kibiców Barcelony, ale przede wszystkim Roberta Lewandowskiego. Polak pożegnał się bowiem z kibicami "Blaugrany" na Camp Nou, a murawę opuścił ze łzami w oczach. Jak się jednak okazuje to nie koniec pożegnań w Barcelonie. Dziennikarze z Hiszpanii przekazali, że Flick straci kolejną ważną osobę w klubie.
Hansi Flick podpisał z FC Barcelona kolejną umowę. Niemiecki szkoleniowiec związał się z klubem z Katalonii na kolejne dwa sezony. Jego nowe porozumienie wygaśnie w czerwcu 2028 roku, oczywiście jeśli do tego czasu nie zostanie zwolniony. Niemiec w kolejnym sezonie będzie prowadził inny personalnie zespół.
Oczywiście w Polsce najgłośniejszym echem odbiło się rozstanie z Barceloną Roberta Lewandowskiego. Kapitan naszej kadry po czterech znakomitych latach zdecydował się podjąć nowego wyzwania w karierze. To decyzja pewna i już ogłoszona. Lewandowskiemu pozostał jeden mecz.
Flick traci asystenta. Thiago odejdzie z Barcelony
Są jednak sytuacje kadrowe, które nie należą do tak wyjaśnionych. Mowa choćby o przyszłości Marcusa Rashforda, któremu kończy się wypożyczenie czy Ronalda Araujo, który w klubie chce zostać, ale Flick ma do niego pewne zastrzeżenia. Wobec tego sytuacja Urugwajczyka jest niewiadomą.
Jak się okazuje, Flick straci swojego ważnego współpracownika. Mowa o Thiago Alcantarze, którego sam Niemiec chciał w swoim sztabie. Po roku pracy w roli asystenta niemieckiego szkoleniowca Hiszpan zdecydował się zakończyć nauki pod okiem Flicka. Takie informacje przekazuje "Jijantes".
Według Gerrarda Romero przyczyną mają być sprawy osobiste. Sytuację skomentował sam Flick. - Bardzo pomógł mi tutaj na początku pracy w Barcelonie. Również przez ostatnie dwa lata zawsze mogłem z nim porozmawiać i to było fantastyczne. Będzie mi go brakowało. Ale oczywiście rozumiem też, że ma własne plany - powiedział Niemiec.