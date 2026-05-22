Flick pogodzony. Pożegnanie Lewandowskiego to nie koniec. Przyczyny osobiste

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Miniona niedziela była dniem bardzo emocjonalnym dla Hansiego Flicka, kibiców Barcelony, ale przede wszystkim Roberta Lewandowskiego. Polak pożegnał się bowiem z kibicami "Blaugrany" na Camp Nou, a murawę opuścił ze łzami w oczach. Jak się jednak okazuje to nie koniec pożegnań w Barcelonie. Dziennikarze z Hiszpanii przekazali, że Flick straci kolejną ważną osobę w klubie.

Robert Lewandowski i Thiago Alcantara
Robert Lewandowski i Thiago AlcantaraGetty Images/Getty ImagesGetty Images

Hansi Flick podpisał z FC Barcelona kolejną umowę. Niemiecki szkoleniowiec związał się z klubem z Katalonii na kolejne dwa sezony. Jego nowe porozumienie wygaśnie w czerwcu 2028 roku, oczywiście jeśli do tego czasu nie zostanie zwolniony. Niemiec w kolejnym sezonie będzie prowadził inny personalnie zespół.

Rewolucja w Legii. Papszun ujawnił aż pięć nazwisk. Przegrali finansowo

Oczywiście w Polsce najgłośniejszym echem odbiło się rozstanie z Barceloną Roberta Lewandowskiego. Kapitan naszej kadry po czterech znakomitych latach zdecydował się podjąć nowego wyzwania w karierze. To decyzja pewna i już ogłoszona. Lewandowskiemu pozostał jeden mecz.

Flick traci asystenta. Thiago odejdzie z Barcelony

Są jednak sytuacje kadrowe, które nie należą do tak wyjaśnionych. Mowa choćby o przyszłości Marcusa Rashforda, któremu kończy się wypożyczenie czy Ronalda Araujo, który w klubie chce zostać, ale Flick ma do niego pewne zastrzeżenia. Wobec tego sytuacja Urugwajczyka jest niewiadomą.

Drwili z koszuli Szczęsnego. Kosztuje więcej niż wakacje "all inclusive"

Jak się okazuje, Flick straci swojego ważnego współpracownika. Mowa o Thiago Alcantarze, którego sam Niemiec chciał w swoim sztabie. Po roku pracy w roli asystenta niemieckiego szkoleniowca Hiszpan zdecydował się zakończyć nauki pod okiem Flicka. Takie informacje przekazuje "Jijantes".

Według Gerrarda Romero przyczyną mają być sprawy osobiste. Sytuację skomentował sam Flick. - Bardzo pomógł mi tutaj na początku pracy w Barcelonie. Również przez ostatnie dwa lata zawsze mogłem z nim porozmawiać i to było fantastyczne. Będzie mi go brakowało. Ale oczywiście rozumiem też, że ma własne plany - powiedział Niemiec.

Piłkarz w koszulce z numerem 9 i opaską kapitana unosi rękę w geście pozdrowienia, obok stoi drugi zawodnik w barwach tej samej drużyny.
Robert Lewandowski w pożegnalnym meczu na Camp Nou w barwach FC BarcelonaJoan Mateu Parra/Associated Press/East NewsEast News
Piłkarz w koszulce FC Barcelony, unoszący ręce nad głową i klaszczący, otoczony kibicami na stadionie.
Robert Lewandowski pożegnał się na Camp Nou z kibicami FC BarcelonaMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP
Elegancko ubrany mężczyzna w czarnym garniturze wykonuje gest ręką podczas przemawiania, stojąc na tle kolorowej grafiki.
Thiago AlcantaraFABRICE COFFRINIAFP


Niesamowita wymiana na zakończenie meczu! "Tenis nie z tej ziemi"Polsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja