Flick podjął ważną decyzję ws. bramkarza, Szczęsny już wie. Zwrot akcji na ostatniej prostej

W najlepsze trwają przygotowania Barcelony do nadchodzącego sezonu. Drużyna już w czwartek wyruszy do Japonii, gdzie rozpocznie azjatyckie tournee. Zaskakujący może być skład, który wyselekcjonował Hansi Flick, bowiem według informacji "Mundo Deportivo" postawił on zabrać ze sobą aż trzech bramkarzy, w tym będącego na wylocie z klubu, Inakiego Penę.