Flick podjął ostateczną decyzję. A jednak potwierdziły się doniesienia o Lewandowskim

FC Barcelona ma za sobą udaną końcówkę 2025 roku. "Duma Katalonii" po porażce z Realem Madryt (1:2) wygrała osiem meczów z rzędu i plasuje się na pozycji lidera La Liga. Podopieczni Hansiego Flicka mają na swoim koncie 46 punktów, czyli o cztery "oczka" więcej niż największy rywal ze stolicy Hiszpanii.

W pierwszy weekend 2026 roku zaplanowano 18. kolejkę La Liga, w której FC Barcelonę czeka najkrótszy możliwy wyjazd. Rywalem "Blaugrany" będzie Espanyol, który w tym sezonie spisuje się bardzo dobrze (5. miejsce, 33 pkt - przyp. red.).

Znamy skład Barcelony na mecz z Espanyolem

Od rana hiszpańskie media przewidywały skład na spotkanie Espanyol - FC Barcelona. Większość z nich sugerowało, że Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny rozpoczną mecz na ławce rezerwowych. Doniesienia potwierdziły się nieco godzinę przed pierwszym gwizdkiem.

Skład Barcelony na mecz z Espanyolem: Garcia - Kounde, Cubarsi, Martin, Balde - Garcia, de Jong, Raphinha - Yamal, Torres, Rashford.

Rezerwowi: Szczęsny, Ter Stegen (bramkarze) - Jofre, Pedri, Fermin Lopez, Casado, Omo, Bernal, Dro, Roony, Tommy, Lewandowski.

Mecz Espanyol - FC Barcelona rozpocznie się o godz. 21:00. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

