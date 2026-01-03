Flick podjął ostateczną decyzję. A jednak potwierdziły się doniesienia o Lewandowskim
Rozgrywki hiszpańskiej La Liga wracają do gry po przerwie świąteczno - noworocznej. W sobotni wieczór rozegrany zostanie hit pomiędzy Espanyolem, a FC Barceloną. W szerokim składzie znaleźli się Wojciech Szczęsny oraz Robert Lewandowski. Nieco ponad godzinę przed meczem trener Hansi Flick podjął decyzję ws. wyjściowej jedenastki. Taki skład do boju posłał niemiecki szkoleniowiec na pierwszy mecz w 2026 roku.
FC Barcelona ma za sobą udaną końcówkę 2025 roku. "Duma Katalonii" po porażce z Realem Madryt (1:2) wygrała osiem meczów z rzędu i plasuje się na pozycji lidera La Liga. Podopieczni Hansiego Flicka mają na swoim koncie 46 punktów, czyli o cztery "oczka" więcej niż największy rywal ze stolicy Hiszpanii.
W pierwszy weekend 2026 roku zaplanowano 18. kolejkę La Liga, w której FC Barcelonę czeka najkrótszy możliwy wyjazd. Rywalem "Blaugrany" będzie Espanyol, który w tym sezonie spisuje się bardzo dobrze (5. miejsce, 33 pkt - przyp. red.).
Znamy skład Barcelony na mecz z Espanyolem
Od rana hiszpańskie media przewidywały skład na spotkanie Espanyol - FC Barcelona. Większość z nich sugerowało, że Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny rozpoczną mecz na ławce rezerwowych. Doniesienia potwierdziły się nieco godzinę przed pierwszym gwizdkiem.
Skład Barcelony na mecz z Espanyolem: Garcia - Kounde, Cubarsi, Martin, Balde - Garcia, de Jong, Raphinha - Yamal, Torres, Rashford.
Rezerwowi: Szczęsny, Ter Stegen (bramkarze) - Jofre, Pedri, Fermin Lopez, Casado, Omo, Bernal, Dro, Roony, Tommy, Lewandowski.
Mecz Espanyol - FC Barcelona rozpocznie się o godz. 21:00. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.