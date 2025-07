Flick pod ścianą. Niemiec stanął w obronie ter Stegena. Napięcie w Barcelonie sięga zenitu

Jak długo potrwa jeszcze saga dotycząca odejścia Marca-Andre ter Stegena z FC Barcelony? Zdaje się, że na to pytanie prędko nie usłyszymy jednoznacznej odpowiedzi. Niemiecki golkiper nie jest bowiem skory do opuszczenia stolicy Katalonii, nawet mimo jasnych sygnałów ze strony klubu, który nie wiąże już z nim żadnych planów. Sam Hansi Flick podobno odbył niedawno poważną rozmowę ze swoim rodakiem. Miał on poinformować ter Stegena, że w obecnych warunkach nie może liczyć na nic więcej, niż pozostanie "trzecią opcją".

Sam golkiper zdaje się nie przejmować coraz liczniejszymi głosami, mówiącymi o konieczności opuszczenia przez niego szeregów "Dumy Katalonii". 33-latek nieustannie deklaruje chęć pozostania w zespole oraz walki o możliwość gry w wyjściowym składzie. Na jego niekorzyść wpływa jednak kilka czynników. Wśród nich jest obecność Joana Garcii oraz Wojciecha Szczęsnego, a także zbliżające się coraz większymi krokami mistrzostwa świata 2026. Bez regularnej gry ter Stegen może mieć problem, aby ponownie bronić dostępu do bramki reprezentacji Niemiec. Tego zdania jest między innymi krajan bramkarza FC Barcelony Rene Adler.

Barcelona nie szanuje weteranów? Rene Adler nie gryzł się w język ws. ter Stegena

Były bramkarz m.in. reprezentacji Niemiec pozwolił sobie na skomentowanie obecnej sytuacji, panującej wokół rodaka. Adler już na samym wstępie dał do zrozumienia, że zachowanie FC Barcelony względem ter Stegena pozbawione jest jego zdaniem wszelkich przejawów szacunku.

"To brutalny cios dla lojalnego kapitana. Zawsze był u boku klubu, nawet gdy sprawy szły źle, nawet gdy proszono go o osobiste zaangażowanie. A teraz, gdy wraca po bardzo poważnej kontuzji, nie dają mu nawet szansy, by walczył o swoje miejsce. [...]. Takie sytuacje nie są niczym nowym w Barcelonie. To nie pierwszy raz, kiedy weteran jest tak traktowany" - grzmi były niemiecki golkiper cytowany przez portal "sport.es".

W obecnej sytuacji Adler nie widzi jednak innego wyjścia - ter Stegen musi rozważyć zmianę zespołu i to jak najszybciej. W grę wchodzi bowiem występ na wspomnianym wcześniej mundialu, który na ten moment w przypadku ter Stegena może być mocno zagrożony. Bramkarz nie ma perspektyw na regularne występy, co przy przebytej niedawno kontuzji może pozbawić go wszelkich znamion formy, tak kluczowej w kontekście doboru zawodników na tego typu imprezy.

"Każdy mecz, każdy trening, każda minuta na bramce liczy się, aby odzyskać niezbędną pewność siebie fizyczną i psychiczną. Jeśli pojawi się realna opcja w klubie, w którym ter Stegen będzie mógł regularnie grać, zwłaszcza w takim roku, jestem przekonany, że ją wykorzysta. Musi. Jeśli nie zagra, ryzykuje utratą miejsca w reprezentacji i zagrozi występowi na mistrzostwach świata, które mogą być jego wielkim wydarzeniem" - podsumował swoją wypowiedź Rene Adler.

