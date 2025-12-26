FC Barcelona w systemie Hansiego Flicka stawia na futbol, który eksperci nazywają czasem futbolem "kamikaze". Filozofia niemieckiego szkoleniowca jest bowiem oparta na bardzo wysokim odbiorze piłki już na połowie rywala. W związku z tym drużyna zostawia za plecami mnóstwo przestrzeni.

Z tej chętnie korzystają rywale, choć i tak zwykle kończy się to zwycięstwami Barcelony, która niedostatki w defensywie rekompensuje wielką siłą ataku. Problem z obroną i jakością defensorów jest jednak niezaprzeczalny. Gdyby w tym momencie Barcelona miała rozgrywać mecz, to Flick miałby dostępnych ledwie dwóch nominalnych stoperów.

Flick bez szans. Real Madryt wkroczył do gry

Niedostatki na tej pozycji związane są głównie z letnim odejściem Inigo Martineza z klubu. Hiszpan zasilił szeregi Al-Nassr, zostawiając po sobie ogromną pustkę. Wobec tego Flick oraz Deco szukają usilnie jego następcy. Wybrańcem niemieckiego szkoleniowca ma być Nico Schlotterbeck.

Problem jednak w tym, że do gry o podpis Niemca według ESPN włączył się Real Madryt. "Schlotterbeck to już sprawdzony środkowy obrońca z Borussii Dortmund. 26-letni Niemiec jest wysoko ceniony przez Real Madryt, ponieważ jest bardzo wszechstronnym defensorem z dużym doświadczeniem" - czytamy.

Opcja kupna Schlotterbecka jest o tyleż interesująca, że Niemcowi latem 2027 roku wygaśnie umowa z Borussią Dortmund. Według ESPN nic nie wskazuje na to, aby miał go przedłużyć, więc odejście z BVB może być wręcz nieuniknione. Mówi się o kwocie rzędu 30-40 milionów euro.

