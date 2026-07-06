Zakontrkatowanie Anthony'ego Gordona jeszcze przed oficjalnym zakończeniem sezonu przez Barcelonę mogło dać nadzieję kibicom katalońskiej ekipy, że to lato będzie upływało pod znakiem wielkich transferów. Wiele przecież mówiło się, chociażby o ewentualnym transferze Juliana Alvareza z Atletico Madryt.

Po ściągnięciu Anglika nastąpiła jednak cisza, a przecież już teraz z drużyną pożegnali się Robert Lewandowski, Joao Cancelo i Marcus Rashford (w dwóch ostatnich przypadkach zakończyło się wypożyczenie). Okazuje się także, że Hansi Flick może mieć większy ból głowy, niż myślano. Kolejny z piłkarzy jasno dał do zrozumienia, że może opuścić Spotify Camp Nou.

Mowa o Marcu Casado, który chociaż nie był jednym z najbardziej eksploatowanych zawodników w poprzednim sezonie, to jednak wchodząc z ławki odciążał największe gwiazdy i nie odstawał przy tym poziomem, dając komfort psychiczny trenerowi.

- Moim celem zawsze była gra w pierwszej drużynie Barçy. Dopóki klub i trener będą mnie tu widzieć, będę walczył o minuty na boisku - wyznał w rozmowie w programie "Què T'hi Jugues" w stacji "Cadena SER" dając jednocześnie do zrozumienia, że wiele zależy od władz klubu i wizji trenera.

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Młody piłkarz nie jest do końca zadowolony z tego, jak obecnie prezentuje się jego miejsce w hierarchii grupowej i nie ukrywał, że jedynie pozycja klubu dalej trzyma go w tym miejscu. - Gdybym był w innym klubie, sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej; nawet bym się nie wahał - szukałbym innych opcji - dodał, zapowiadając, że czeka go jeszcze seria rozmów z władzami klubu, podczas których strony ustalą, co będzie dla niego najlepsze i jak będzie wyglądała jego przyszłość.

Marc Casado obecnie wyceniany jest przez portal "Transfermarkt.de" na 18 mln euro, jednak niewielka liczba minut na boisku sprawiła, że jego wartość wyraźnie spadła w ostatnich latach. W grudniu 2024 roku wynosiła ona aż 30 mln euro. 22-latek czuje więc, że nie rozwija się tak, jak mógłby.

Marc Casado DENNIS AGYEMAN AFP

Marc Casado JOSE BRETON AFP

Hansi Flick i Marc Casado MATTHIEU MIRVILLE AFP





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