Flick odstawi Szczęsnego po El Clasico? Niepokojące słowa. "Przepraszam"

"Polak sprokurował kolejny rzut karny i zaczyna to być dla niego regularna sytuacja. Mbappe poszedł szeroko, ale "Tek" źle ocenił sytuację i przejechał nad francuskim napastnikiem. Nie mógł nic zrobić z pozostałymi dwoma golami Francuza" - pisały po niedzielnym El Clasico hiszpańskie media, które nazwały Wojciecha Szczęsnego "recydywistą". Mimo że 34-latek aż trzykrotnie musiał wyciągać piłkę z siatki, to jego drużyna zdołała strzelić jednego gola więcej i wygrać z Realem Madryt 4:3.

Był to kluczowy mecz w kontekście walki o mistrzostwo Hiszpanii. Obecnie Barcelona jest już na prawdziwej autostradzie do tytułu. W środę "Królewscy" w 36. kolejce La Liga na Santiago Bernabeu zmierzą się z Mallorcą . Jeśli nie uda im się zgarnąć trzech punktów, wówczas jasnym stanie się, że puchar powędruje w ręce Katalończyków. Z kolei drużyna Hansiego Flicka w tej serii gier zagra w czwartek w derbowym starciu przeciwko Espanyolowi. Nawet jeżeli rywale z Madrytu pokonają Mallorcę, Barcelona sama może zapewnić sobie tytuł dzięki wygranej.

Ter Stegen już wygryzł Szczęsnego? Flick przemówił przed meczem o mistrzostwo

W takiej sytuacji wiemy już, że trener ma rozterkę dotyczącą wystawienia Wojciecha Szczęsnego lub Marca-Andre ter Stegena. Być może Flick znów chce dać szansę niemieckiemu golkiperowi, który niedawno wrócił do gry po ciężkiej kontuzji kolana. Inny scenariusz zakłada, że trener po kilku słabszych meczach Polaka stracił do niego zaufanie i powoli chce go przyzwyczajać do ławki rezerwowej, na której Szczęsny przesiedział pierwszą część sezonu.