Flick oddycha z ulgą, w Barcelonie tylko na to czekali. Powrót stał się faktem

FC Barcelona po sześciu wygranych spotkaniach z rzędu niespodziewanie - w mocno brutalny sposób - doznała przerwania dobrej passy i uległa w Pucharze Króla Atletico Madryt 0:4.

Niedługo potem nadszedł czas na rywalizację ligową z Gironą - i tu również na "Barcę" spadł mocny cios, bowiem rywale zatriumfowali tu 2:1, a ekipa z Katalonii tym samym oddała fotel lidera Primera Division Realowi Madryt.

Można więc śmiało powiedzieć, że "Blaugrana" wpadła w pewien sportowy dołek, ale są i lepsze wieści - do pełni sił zaczęli powracać kluczowi piłkarze, którzy w ostatnim czasie zmagali się z problemami zdrowotnymi.

Gavi wrócił do treningów z resztą zespołu. Wielki powrót się urzeczywistnia

Z Gironą ponad godzinę gry zdołał zaliczyć chociażby Raphinha, a bliski ponownego pojawienia się w kadrze meczowej ma być też Pedri, który szansę na zaliczenie ok. kwadransa zmagań będzie mieć przy okazji najbliższej kolejki La Ligi.

20 lutego zaś pojawiły się kolejne pozytywne wiadomości - jak poinformował m.in. Ferran Martinez z "Mundo Deportivo" do ćwiczeń z resztą zespołu powrócił Gavi. Tym samym w sprawie 21-latka można mówić o niemałym przełomie.

Rozwiń

"Chociaż ostateczny powrót [do gry] Gaviego będzie nadal zależał od jego postępów w nadchodzących tygodniach, sztab szkoleniowy traktuje ten progres jako bardzo pozytywny znak" - opisał Martinez.

Futbolista pod koniec sierpnia doznał urazu kolana, w związku z czym musiał potem przejść artroskopię. To bez dwóch zdań znaczące osłabienie dla "Blaugrany", natomiast prawdopodobnie jeszcze w marcu cały ten zły sen pomocnika nareszcie się skończy.

Primera Division: Barcelona szykuje się do meczu z Levante

FC Barcelona tymczasem szykuje się do kolejnego spotkania ligowego - 22 lutego o godz. 16.15 zagra z Levante, ekipą z dna tabeli hiszpańskiej ekstraklasy. Wydaje się, że dla podopiecznych Hansiego Flicka to naprawdę dogodna szansa do powrotu na zwycięską ścieżkę.

Gavi Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Gavi DAVID ALIAGA AFP

Gavi Maria Jose Segovia/DeFodi Images AFP

Roman Kosecki ocenił piłkarzy Lecha Poznań. "Super" Polsat Sport