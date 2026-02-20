Flick oddycha z ulgą, w Barcelonie tylko na to czekali. Powrót stał się faktem

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

FC Barcelona odnotowała ostatnio dwie znaczące porażki - kolejno z Atletico Madryt i Gironą - natomiast w natłoku złych informacji pojawiły się dla "Blaugrany" i lepsze wieści. Stopniowo do kadry meczowej wracają gracze zmagający się ostatnio z kontuzjami, a teraz wzrok kibiców skupił się w tym kontekście przede wszystkim na Gavim. W procesie jego rehabilitacji nastąpił bowiem pewien przełom.

Grupa piłkarzy w strojach FC Barcelony stoi wspólnie na murawie, mają wyraziste i kolorowe stroje z logotypem sponsora na koszulkach. W tle widać niewyraźną publiczność na stadionie.
Gavi (trzeci z prawej) już niebawem powinien znów pojawić się na boisku w barwach FC BarcelonaJOSEP LAGOEast News

FC Barcelona po sześciu wygranych spotkaniach z rzędu niespodziewanie - w mocno brutalny sposób - doznała przerwania dobrej passy i uległa w Pucharze Króla Atletico Madryt 0:4.

Niedługo potem nadszedł czas na rywalizację ligową z Gironą - i tu również na "Barcę" spadł mocny cios, bowiem rywale zatriumfowali tu 2:1, a ekipa z Katalonii tym samym oddała fotel lidera Primera Division Realowi Madryt.

Można więc śmiało powiedzieć, że "Blaugrana" wpadła w pewien sportowy dołek, ale są i lepsze wieści - do pełni sił zaczęli powracać kluczowi piłkarze, którzy w ostatnim czasie zmagali się z problemami zdrowotnymi.

Ważą się losy Lewandowskiego, a tu jeszcze takie wieści. Szejkowie w akcji, 40 mln na stole

Gavi wrócił do treningów z resztą zespołu. Wielki powrót się urzeczywistnia

Z Gironą ponad godzinę gry zdołał zaliczyć chociażby Raphinha, a bliski ponownego pojawienia się w kadrze meczowej ma być też Pedri, który szansę na zaliczenie ok. kwadransa zmagań będzie mieć przy okazji najbliższej kolejki La Ligi.

20 lutego zaś pojawiły się kolejne pozytywne wiadomości - jak poinformował m.in. Ferran Martinez z "Mundo Deportivo" do ćwiczeń z resztą zespołu powrócił Gavi. Tym samym w sprawie 21-latka można mówić o niemałym przełomie.

"Chociaż ostateczny powrót [do gry] Gaviego będzie nadal zależał od jego postępów w nadchodzących tygodniach, sztab szkoleniowy traktuje ten progres jako bardzo pozytywny znak" - opisał Martinez.

Futbolista pod koniec sierpnia doznał urazu kolana, w związku z czym musiał potem przejść artroskopię. To bez dwóch zdań znaczące osłabienie dla "Blaugrany", natomiast prawdopodobnie jeszcze w marcu cały ten zły sen pomocnika nareszcie się skończy.

Jest potwierdzenie, to on miałby zastąpić Lewandowskiego. Czeka nas wielki hit

Primera Division: Barcelona szykuje się do meczu z Levante

FC Barcelona tymczasem szykuje się do kolejnego spotkania ligowego - 22 lutego o godz. 16.15 zagra z Levante, ekipą z dna tabeli hiszpańskiej ekstraklasy. Wydaje się, że dla podopiecznych Hansiego Flicka to naprawdę dogodna szansa do powrotu na zwycięską ścieżkę.

Zobacz również:

Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Katastrofa Barcelony i to po powrocie Lewandowskiego i spółki. Straty liczone w milionach

Jakub Rzeźnicki
Jakub Rzeźnicki
Gavi
GaviJose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Młody piłkarz w jasnozielonej koszulce Barcelony, z krótkimi włosami, wskazuje ręką kierunek podczas meczu, tło zamazane z widownią stadionu.
GaviDAVID ALIAGAAFP
Młody piłkarz w jasnozielonym stroju sportowym z logo sponsorów na stadionie podczas meczu, skupiony na grze, z włosami w odcieniu szarości.
GaviMaria Jose Segovia/DeFodi ImagesAFP
Roman Kosecki ocenił piłkarzy Lecha Poznań. "Super"Polsat Sport
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja