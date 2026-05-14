Flick nie pozostawił złudzeń ws. Szczęsnego. Koniec nadziei dla Polaka

FC Barcelona w niedzielnym El Clasico pokonała 2:0 Real Madryt, pieczętując tym samym obronę tytułu mistrzowskiego. Następnego dnia podopieczni Hansiego Flicka wzięli udział w paradzie, hucznie świętując wywalczenie trofeum, media społecznościowe obiegły zdjęcia i nagrania celebrujących sukces m.in. Wojciecha Szczęsnego i Roberta Lewandowskiego. Sezon się jednak nie skończył, celem "Dumy Katalonii" było wygranie trzech kolejnych spotkań i wywalczenie tym samym 100 punktów w sezonie.

Flick postanowił wprowadzić nieco roszad w składzie w porównaniu do jedenastki delegowanej na starcie z Realem, tym razem na boisku od pierwszych minut obejrzeliśmy nie tylko Roberta Lewandowskiego, ale też Wojciecha Szczęsnego. Niemiecki szkoleniowiec postawił też na Alvaro Cortesa, 21-letniego debiutanta. I chociaż jego podopieczni byli zdecydowanymi faworytami, to ulegli 0:1 po golu Ibrahima Diabate w doliczonym czasie pierwszej połowy.

Hansi Flick wprost ws. Wojciecha Szczęsnego i Joana Garcii

Flick jeszcze przed rozpoczęciem meczu został zapytany przez reporterów stacji Movistar o swoje decyzje personalne. M.in. o to, dlaczego postawił na Szczęsnego kosztem Joana Garcii, który jest przecież podstawowym bramkarzem FC Barcelona i w ostatnich miesiącach grał zarówno w lidze, jak i w Lidze Mistrzów oraz Pucharze Króla.

Zasłużył (Szczęsny - przyp. red.) na to. Joan zagrał wiele minut i musi odpocząć

Czy to oznacza, że skoro losy tytułu mistrzowskiego są rozstrzygnięte, Szczęsny może liczyć na szanse w kolejnych spotkaniach? Flick w tym temacie nie pozostawił złudzeń podczas pomeczowej konferencji prasowej, a jego wypowiedź oznacza koniec nadziei dla polskiego bramkarza.

"Mieliśmy 3 dni od ostatniego meczu, rozmawiałem też z Delą (trenerem bramkarzy - przyp. red.), była to doskonała okazja, żeby Joan odpoczął i taką też podjęliśmy decyzję. Joan jest pierwszym bramkarzem i to on zagra w kolejnych meczach" - skwitował cytowany przez fcbarca.com.

Nie oznacza to jednak, że mecz z Alaves był ostatnim występem Szczęsnego w barwach Barcelony. Przyszłość bramkarza, w przeciwieństwie do przyszłości Lewandowskiego, jest od dłuższego czasu jasna - były zawodnik Juventusu jeszcze przed El Clasico przekazał, że wypełni obowiązujący do końca czerwca 2027 roku kontrakt i w kolejnym sezonie zobaczymy go w Katalonii.

"Znaczy ja mam swój wiek i rozumiem, że co roku mogą być spekulacje, czy jeszcze mogę, czy jeszcze mi się chce. Jeszcze mi się chce i jeszcze mogę, więc myślę, że jeszcze porozmawiamy sobie przed El Clasico kilka razy" - deklarował w rozmowie z Eleven Sports.

Hansi Flick AFP

