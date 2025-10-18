Partner merytoryczny: Eleven Sports

Flick nie płacze za Lewandowskim. Oto następca Polaka. Hiszpanie odkryli karty

Michał Chmielewski

Przerwa reprezentacyjna dobiegła końca, a to oznacza, że pora na powrót rozgrywek klubowych! W sobotnie popołudnie FC Barcelona w dziewiątej kolejce La Liga zagra u siebie z Gironą. Na jaką wyjściową jedenastkę postawi Hansi Flick? Oto potencjalne składy przygotowane przez hiszpańskie dzienniki. Wszystkie z nich są pewne, że na murawie zobaczymy jednego z Polaków.

Robert Lewandowski
Robert LewandowskiAlex Caparros - UEFAGetty Images

Podczas przerwy na mecze międzypaństwowe atmosfera w siedzibie Barcelony nie była najlepsza. A to dlatego, że mistrzowie Hiszpanii dwa ostatnie spotkania kończyli porażką. Najpierw polegli 1:2 przeciwko Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów, a następnie zostali rozbici przez Sevillę (1:4) na krajowym podwórku.

Gdyby tego było mało, kataloński klub walczy z istną plagą kontuzji. Na ten moment z gry wykluczeni są m.in. Joan Garcia, Gavi, Dani Olmo, Raphinha czy Robert LewandowskiW drużynie Hansiego Flicka nastał wyraźny kryzys, czego nie ukrywają już media z Półwyspu Iberyjskiego.

Barcelona wraca do gry. Na jakich piłkarzy postawi Flick?

W sobotę o godz. 16:15 Barcelonę czeka derbowe starcie z Gironą w dziewiątej serii gier. Spotkanie to odbędzie się na Estadio Olímpico. Mimo nieobecności kilku podstawowych zawodników niemiecki trener musi skomponować jedenastkę, którą będzie stać na zdobycie pełnej puli punktów.

Niemal pewne jest, że między słupkami znów ujrzymy Wojciecha Szczęsnego. Polski bramkarz zastępuje wracającego do zdrowia Garcię. Niestety dziesiątego meczu w sezonie nie będzie dane rozegrać Lewandowskiemu. Jego miejsce na środku napadu ma zająć Marcus Rashford. Na tej pozycji mógłby zagrać Ferran Torres, jednak młody Hiszpan także walczy z urazem.

    Posucha w linii ofensywy jest na tyle duża, że najprawdopodobniej pozycję lewego skrzydłowego zajmie... Alejandro Balde - nominalny obrońca. Flick został zmuszony do "szycia", jednak długość i jakość nici, którą ma do dyspozycji, jest mocno ograniczona. W jakim zestawieniu Barcelona rozpocznie mecz z Gironą?

    Oto składy proponowane przez hiszpańskie media:

    "Mundo Deportivo": Wojciech Szczęsny - Jules Kounde, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin - Frenkie de Jong, Pedri - Fermin Lopez/Dro Fernandez, Lamine Yamal/Roony Bardghji, Alejandro Balde, Marcus Rashford.

    "AS": Wojciech Szczęsny - Jules Kounde, Eric Garcia, Pau Cubarsi - Marc Casado, Frenkie de Jong, Pedri - Fermin Lopez, Lamine Yamal, Marcus Rashford.

    "Marca": Wojciech Szczęsny - Jules Kounde, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Gerard Martin - Marc Casado, Frenkie de Jong, Pedri - Alejandro Balde, Lamine Yamal, Marcus Rashford.

    "Sport": Wojciech Szczęsny - Jules Kounde, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin - Frenkie de Jong, Pedri - Dro Fernandez, Roony Bardghji, Alejandro Balde, Marcus Rashford.

    mężczyzna w granatowej koszulce stoi bokiem na tle rozmytej trybuny stadionu, w tle widać kilku pracowników technicznych oraz nieskoncentrowaną publiczność
    Hansi FlickMATTHIEU MIRVILLEAFP
    Grupa piłkarzy drużyny FC Barcelona w koszulkach klubowych stoi razem na boisku, rozmawiają i śmieją się, wszyscy w dobrym nastroju.
    Alejandro Balde (pierwszy z prawej) to kolejny zawodnik FC Barcelona który wraca do pełni sił po kontuzji odniesionej w ostatnim czasieUrbanandsportAFP
    Grupa piłkarzy w strojach klubowych świętuje zdobycie bramki poprzez podniesione ręce oraz wzajemne przytulania, widoczne są numery na koszulkach i nazwiska zawodników.
    FC Barcelona celebrująca bramkę w meczu z PSG (1.10.2025)JOSEP LAGOAFP

