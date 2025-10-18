Flick nie płacze za Lewandowskim. Oto następca Polaka. Hiszpanie odkryli karty

Podczas przerwy na mecze międzypaństwowe atmosfera w siedzibie Barcelony nie była najlepsza. A to dlatego, że mistrzowie Hiszpanii dwa ostatnie spotkania kończyli porażką. Najpierw polegli 1:2 przeciwko Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów, a następnie zostali rozbici przez Sevillę (1:4) na krajowym podwórku.

Gdyby tego było mało, kataloński klub walczy z istną plagą kontuzji. Na ten moment z gry wykluczeni są m.in. Joan Garcia, Gavi, Dani Olmo, Raphinha czy Robert Lewandowski. W drużynie Hansiego Flicka nastał wyraźny kryzys, czego nie ukrywają już media z Półwyspu Iberyjskiego.

Robert Lewandowski powiększa konto goli. „Taki jest cel samego Flicka”. WIDEO Polsat Box Go POLSAT BOX GO

Barcelona wraca do gry. Na jakich piłkarzy postawi Flick?

W sobotę o godz. 16:15 Barcelonę czeka derbowe starcie z Gironą w dziewiątej serii gier. Spotkanie to odbędzie się na Estadio Olímpico. Mimo nieobecności kilku podstawowych zawodników niemiecki trener musi skomponować jedenastkę, którą będzie stać na zdobycie pełnej puli punktów.

Niemal pewne jest, że między słupkami znów ujrzymy Wojciecha Szczęsnego. Polski bramkarz zastępuje wracającego do zdrowia Garcię. Niestety dziesiątego meczu w sezonie nie będzie dane rozegrać Lewandowskiemu. Jego miejsce na środku napadu ma zająć Marcus Rashford. Na tej pozycji mógłby zagrać Ferran Torres, jednak młody Hiszpan także walczy z urazem.

Posucha w linii ofensywy jest na tyle duża, że najprawdopodobniej pozycję lewego skrzydłowego zajmie... Alejandro Balde - nominalny obrońca. Flick został zmuszony do "szycia", jednak długość i jakość nici, którą ma do dyspozycji, jest mocno ograniczona. W jakim zestawieniu Barcelona rozpocznie mecz z Gironą?

Oto składy proponowane przez hiszpańskie media:

"Mundo Deportivo": Wojciech Szczęsny - Jules Kounde, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin - Frenkie de Jong, Pedri - Fermin Lopez/Dro Fernandez, Lamine Yamal/Roony Bardghji, Alejandro Balde, Marcus Rashford.

"AS": Wojciech Szczęsny - Jules Kounde, Eric Garcia, Pau Cubarsi - Marc Casado, Frenkie de Jong, Pedri - Fermin Lopez, Lamine Yamal, Marcus Rashford.

"Marca": Wojciech Szczęsny - Jules Kounde, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Gerard Martin - Marc Casado, Frenkie de Jong, Pedri - Alejandro Balde, Lamine Yamal, Marcus Rashford.

"Sport": Wojciech Szczęsny - Jules Kounde, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin - Frenkie de Jong, Pedri - Dro Fernandez, Roony Bardghji, Alejandro Balde, Marcus Rashford.

Hansi Flick MATTHIEU MIRVILLE AFP

Alejandro Balde (pierwszy z prawej) to kolejny zawodnik FC Barcelona który wraca do pełni sił po kontuzji odniesionej w ostatnim czasie Urbanandsport AFP

FC Barcelona celebrująca bramkę w meczu z PSG (1.10.2025) JOSEP LAGO AFP