Flick nie mógł zwlekać. W Barcelonie już wiedzą, teraz przekazał publicznie

Łukasz Olszewski

Przed rewanżowym spotkaniem Pucharu Króla wydaje się, że Atletico Madryt jest już jedną nogą w wielkim finale, a Barcelonie pozostała jedynie gra o honor. Hansi Flick ma jednak inne zdanie na ten temat. Przy okazji konferencji prasowej przed meczem jasno dał do zrozumienia, co w szatni usłyszeli od niego piłkarze "Blaugrany". Przekaz jest jasny.

Trener FC Barcelona, Hansi Flick na konferencji prasowej. Obok Robert Lewandowski, Lamine Yamal oraz Raphinha.
Hansi Flick, Robert Lewandowski i RaphinhaZUMA/NEWSPIX.PL, IMAGO/NEWSPIX.PL Newspix.pl

Chwilowa niemoc podopiecznych Hansiego Flicka może kosztować FC Barcelonę finał Pucharu Króla. W pierwszym spotkaniu półfinałowym, które zostało rozegrane na Metropolitano w Madrycie, Atletico wygrało aż 4:0 i wydaje się, że sprawa awansu jest już raczej przesądzona.

Dodatkowo, niemiecki szkoleniowiec nie będzie mógł skorzystać z usług Roberta Lewandowskiego, który w ostatnim starciu z Villarreal doznał kontuzji twarzy i w kolejnych spotkaniach będzie musiał grać w specjalnej masce ochronnej.

Wydawać by się mogło, że FC Barcelona będzie grała przede wszystkim o zmazanie złego wrażenia z pierwszego meczu, ale Flick nie chce nawet o tym słyszeć. Przekazał już swoim podopiecznym, że piłka przecież nadal jest w grze.

Flick przekazał już swoim piłkarzom. Jaśniej się nie da, tuż przed rewanżem z Atletico

- Nie zamierzamy się poddawać. To ważny mecz. Musimy wierzyć (...) Myślę, że zawsze trzeba wierzyć. Wszyscy kibice będą nas wspierać. Mamy przykład Dortmundu, wygraliśmy 4:0. Będzie trudno, przeciwnik jest fantastyczny… ale damy radę - stwierdził na konferencji wspominając ubiegłoczną potyczkę z BVB w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Przed tak ważnym meczem, sen z powiek trenera może spędzać także wybór najlepszej możliwe jedenastki i niewykluczone, że znajdzie się w niej Ronald Araujo, który w ostatnich ważnych meczach mocno zawodził. - Tak, może zacząć. Mamy dobry zespół, który dobrze sobie radzi. Każdy wykonuje dobrą robotę. Nie mam jeszcze gotowej jedenastki wyjściowej. Znam zarówno nasze mocne i słabe strony - dodał Niemiec.

Rewanżowe spotkanie półfinałowe Pucharu Króla FC Barcelona - Atletico odbędzie się już we wtorek, o godzinie 21:00. Relacja tekstowa z meczu dostępna będzie na portalu sport.interia.pl.

Mężczyzna w średnim wieku, ubrany w ciemną bluzę, energicznie gestykuluje stojąc na tle rozmytej widowni stadionu sportowego.
Hansi FlickAFP
Mężczyzna w czarnej kurtce i czarnym T-shircie stoi na tle rozmytego tłumu ludzi, sprawiając wrażenie skupionego oraz poważnego. Tło sugeruje obecność na wydarzeniu publicznym, prawdopodobnie sportowym.
Hansi FlickMATTHIEU MIRVILLEAFP
Mężczyzna z krótkimi, jasnymi włosami i zarostem, ubrany w czarną kurtkę, siedzi przed mikrofonem podczas konferencji prasowej. W tle rozmyte kolorowe tablice sponsorów sportowych.
Hansi FlickAFP7 vía Europa PressEast News
