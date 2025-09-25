Flick nie miał litości. O tej karze aż huczało, tak Lewandowski może stracić kolegę

Marcus Rashford ekspresowo odnalazł się w szeregach mistrza Hiszpanii. Wypożyczony z Manchesteru United zawodnik potrzebował nieco ponad miesiąca, by zanotować pierwsze trafienie dla ekipy ze stolicy Katalonii w konfrontacji o stawkę. Anglik zrobił to zresztą w swojej ojczyźnie, ponieważ o jego umiejętnościach przekonali się gracze Newcastle United, którym ustrzelił dublet. Nad piłkarzem nie brakowało wtedy zachwytów. I wtedy właśnie sam narobił on sobie problemów w kuriozalny sposób. Według mediów z Półwyspu Iberyjskiego, spóźnił się na trening po powrocie z zagranicznej eskapady.

Kara od Hansiego Flicka przyszła natychmiastowo. Niemiec odstawił Wyspiarza na ławkę rezerwowych. 27-latek podniósł się z niej dopiero w drugiej połowie i zanotował asystę, lecz niesmak pozostał. Niezadowolony z jego pozaboiskowej postawy był nie tylko Hansi Flick. Marcusowi Rashfordowi oberwało się również w Anglii. W temacie gwiazdora wypowiedział się Alan Shearer, czyli jedna z legend futbolu na Wyspach.

Legenda Premier League gorzko zachowaniu Rashforda. To już nie może się powtórzyć

Zaczął co prawda od pozytywnych słów. "Był rewelacyjny w meczu z Newcastle. Zwłaszcza drugie miejsce było niesamowite" - oznajmił na wstępie dla "teamtalk.com". Później jednak postawił na mocny przekaz. "Nie można być nieprofesjonalnym. Dlaczego wszyscy mieliby czekać tylko na ciebie? Dlaczego wszyscy inni mieliby być punktualni, a ty się spóźniać? To nie w porządku" - dodał, niezadowolony ze zdarzeń mających miejsce tuż po spotkaniu FC Barcelona z Newcastle United.

Najlepszy strzelec w historii Premier League ostrzegł także zawodnika przed kolejnym tego typu występkiem. "Myślę, że jeśli chce tam zostać, zwłaszcza że jest tylko wypożyczony, to nie może tego zrobić w tak czołowym klubie jak Barcelona, bo zawsze znajdzie się ktoś na jego miejsce. Nie ma znaczenia, czy spóźnisz się dwie minuty, czy dwadzieścia minut. Spóźniasz się, a twoi koledzy z drużyny muszą na ciebie czekać. Dlaczego oni wszyscy mieliby być punktualni, a ty nie?" - podsumował.

Marcus Rashford znalazł się w wyjściowym składzie na wyjazdowy mecz z Realem Oviedo. Początek spotkania o godzinie 21:30. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

