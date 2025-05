Flick nadał komunikat ws. Szczęsnego, tego nikt się nie spodziewał. Koniec spekulacji

Długo zajęło w czwartek Barcelonie napoczęcie Espanyolu. "Papużki" grały naprawdę dobrze, aż do czasu kapitalnego strzału z dystansu Lamine'a Yamala, który otworzył w 53. minucie wynik. Gospodarze mieli przynajmniej kilka doskonałych szans do strzelenia gola, ale tego dnia świetnie dysponowany był Wojciech Szczęsny. To właśnie on, obok Yamala był największym bohaterem derbów, wygranych przez "Blaugranę" 2:0.

Reklama