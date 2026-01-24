Cały czas niewiadomą pozostają dalsze losy Roberta Lewandowskiego. Kontrakt kapitana reprezentacji Polski z Barceloną wygaśnie z końcem czerwca. To oznacza, że "Lewy" już od 1 stycznia czysto teoretycznie może związać się z nowym pracodawcą, a jego aktualny klub nie będzie miał żadnej możliwości, by go zatrzymać.

Sam Polak od dawna nie ukrywa, że jego głównym celem jest pozostanie w Katalonii. Pomimo tego klub nie wykonał jeszcze żadnego ruchu, a media prześcigają się w doniesieniach o nowych podmiotach potencjalnie zainteresowanych sprowadzeniem Polaka. Najczęściej pojawia się kierunek amerykański, a swojego zainteresowanie nie kryją również kluby z Arabii Saudyjskiej.

Klamka zapadła. Hansi Flick zadecydował ws. transferu gwiazdora

Temat wyboru następcy Lewandowskiego od pewnego czasu pozostaje jednym z głównych celów transferowych "Dumy Katalonii". Hiszpańskie media zgodnie twierdzą, że jednym z najważniejszych kandydatów pozostaje napastnik Atletico Madryt Julian Alvarez. Taki ruch pod kątem finansowym wydaje się być jednak bardzo trudny do osiągnięcia.

Hansi Flick w swoim zespole najchętniej widziałby jeszcze jednego lewonożnego środkowego obrońcę. W mediach od pewnego czasu jednym z głównych kandydatów pozostawał Nico Schlotterbeck. Niemieckiemu defensorowi za niedługo pozostanie ostatni rok kontraktu z Borussią Dortmund, którego nie zamierza przedłużać. To stwarzałoby korzystne położenia Katalończyków w potencjalnych negocjacjach.

Dziennik "Sport" zdradził jednak, że sztab Barcelony po dokonaniu analizy Schlotterbecka zdecydowanie odrzucił możliwość sprowadzenia go do mistrza Hiszpanii. Katalończycy wskazują przede wszystkim na inny profil gry, niż ten pożądany przez Flicka. Powołując sie na źródła wewnątrz klubu "Sport" wskazuje, że jedną z głównych przeszkód pozostaje deficyt szybkości.

Barcelona tym samym zdaje się odpuszczać temat sprowadzenia Schlotterbecka. Nie oznacza to jednak, że dziura na pozycji środkowego defensora nie została zasypana. Jak podaje "Sport", głównymi kandydatami do transferu pozostają zawodnik Interu Mediolan Alessandro Bastoni oraz defensor Tottenhamu Micky Van de Ven.

Nico Schlotterbeck i Robert Lewandowski IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO East News

Hansi Flick AFP

Nico Schlotterbeck Malte Ossowski/SVEN SIMON AFP

