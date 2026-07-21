Flick może stracić gwiazdę. Real Madryt wkracza do gry. Możliwy sensacyjny ruch

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

Piłkarscy kibice nawet po zakończeniu mistrzostw świata nie będą mogli narzekać na nudę. Niebawem do gry wrócą najważniejsze rozgrywki ligowe w Europie, a nim to się stanie, może dojść do kilku ciekawych ruchów transferowych. Wciąż nie jest jasne, jakie losy czekają Ferrana Torresa. Okazuje się, że bohatera Hiszpanów i gwiazdę FC Barcelona na swoje radary wziął także Real Madryt.

Dwóch piłkarzy w czerwono-niebieskich koszulkach Hiszpanii pozuje z medalami i złotym pucharem
Pedri i Ferran TorresDavid RamosAFP

Wielkie turnieje bardzo często sprawiają, że większe ruchy na rynku transferowym są nieco spowolnione. Kluby niekiedy czekają na to, kto błyśnie na wielkiej scenie i nierzadko dochodzi później do głośnych transferów. Wzmocnień wciąż potrzebują m.in. w FC Barcelona. Klub z Katalonii nadal nie zakontraktował następcy Roberta Lewandowskiego i piłkarza, który mógłby zapewnić zespołowi świetną skuteczność.

Co więcej, mistrzowie Hiszpanii wciąż muszą liczyć się z kolejnymi odejściami. Jeszcze do niedawna głośno było o zainteresowaniu Raphinhą ze strony arabskich klubów, ale ten temat okazał się jedynie medialną plotką. Ostatnio natomiast coraz więcej mówi się o możliwym odejściu Ferrana Torresa. Hiszpan w minionym sezonie dostawał sporo szans i często dawał ważne bramki swojemu zespołowi. Wydawało się, że jego pozostanie w Barcelonie jest pewne.

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Tymczasem jak wynikało z medialnych doniesień, napastnikiem poważnie zainteresowało się Paris Saint-Germain. Paryżanie chcą skusić Hiszpana dogodnymi warunkami finansowymi, a czynnikiem, który ma skusić Torresa do zmiany klubu jest współpraca z Luisem Enrique - szkoleniowcem triumfatorów Ligi Mistrzów. Kontrakt napastnika w Barcelonie obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.

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Akcje Torresa wzrosły po niedawno zakończonym mundialu. 26-latek został bohaterem finału, w którym Hiszpania mierzyła się z Argentyną. Torres zdobył decydującą bramkę. Teraz z kolei sensacyjne wiadomości dotyczące piłkarza przekazało francuskie "L'Equipe". Zdaniem dziennikarzy tego tytułu napastnik znalazł się na celowniku Realu Madryt.

"Królewscy" mają obserwować sytuację reprezentanta Hiszpanii. Na razie klub nie podjął żadnych konkretnych działań, aby sprowadzić Torresa, ale samo zainteresowanie piłkarzem Barcelony budzi poruszenie w hiszpańskich mediach. Real Torresa obserwował już w juniorach, ale zawodnik nie zdecydował się na dołączenie do klubu z Madrytu. Z drugiej strony dziennikarz Santi Ovalle z "Cadena SER" informuje, że napastnik chce zostać w Barcelonie na kolejny sezon. Jednak ze względu na kończący się za rok kontrakt, plotek transferowych związanych z Torresem nie będzie brakowało.

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Piłkarz w koszulce FC Barcelony na boisku podczas meczu, na drugim planie zawodnik drużyny w żółtych strojach.
Ferran TorresFrancisco MaciaAFP
Piłkarz w stroju FC Barcelony z charakterystycznym granatowo-bordowym wzorem i logo klubu, skupiony, biegnie po boisku podczas meczu.
Ferran TorresDAVID ALIAGAAFP


"Takie drużyny jak Hiszpania mogą sobie na to pozwolić". Roman Kosecki analizuje. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

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