Flick może stracić gwiazdę. Real Madryt wkracza do gry. Możliwy sensacyjny ruch

Wielkie turnieje bardzo często sprawiają, że większe ruchy na rynku transferowym są nieco spowolnione. Kluby niekiedy czekają na to, kto błyśnie na wielkiej scenie i nierzadko dochodzi później do głośnych transferów. Wzmocnień wciąż potrzebują m.in. w FC Barcelona. Klub z Katalonii nadal nie zakontraktował następcy Roberta Lewandowskiego i piłkarza, który mógłby zapewnić zespołowi świetną skuteczność.

Co więcej, mistrzowie Hiszpanii wciąż muszą liczyć się z kolejnymi odejściami. Jeszcze do niedawna głośno było o zainteresowaniu Raphinhą ze strony arabskich klubów, ale ten temat okazał się jedynie medialną plotką. Ostatnio natomiast coraz więcej mówi się o możliwym odejściu Ferrana Torresa. Hiszpan w minionym sezonie dostawał sporo szans i często dawał ważne bramki swojemu zespołowi. Wydawało się, że jego pozostanie w Barcelonie jest pewne.

Real sięgnie po Ferrana Torresa? Sensacyjne doniesienia

Tymczasem jak wynikało z medialnych doniesień, napastnikiem poważnie zainteresowało się Paris Saint-Germain. Paryżanie chcą skusić Hiszpana dogodnymi warunkami finansowymi, a czynnikiem, który ma skusić Torresa do zmiany klubu jest współpraca z Luisem Enrique - szkoleniowcem triumfatorów Ligi Mistrzów. Kontrakt napastnika w Barcelonie obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.

Akcje Torresa wzrosły po niedawno zakończonym mundialu. 26-latek został bohaterem finału, w którym Hiszpania mierzyła się z Argentyną. Torres zdobył decydującą bramkę. Teraz z kolei sensacyjne wiadomości dotyczące piłkarza przekazało francuskie "L'Equipe". Zdaniem dziennikarzy tego tytułu napastnik znalazł się na celowniku Realu Madryt.

"Królewscy" mają obserwować sytuację reprezentanta Hiszpanii. Na razie klub nie podjął żadnych konkretnych działań, aby sprowadzić Torresa, ale samo zainteresowanie piłkarzem Barcelony budzi poruszenie w hiszpańskich mediach. Real Torresa obserwował już w juniorach, ale zawodnik nie zdecydował się na dołączenie do klubu z Madrytu. Z drugiej strony dziennikarz Santi Ovalle z "Cadena SER" informuje, że napastnik chce zostać w Barcelonie na kolejny sezon. Jednak ze względu na kończący się za rok kontrakt, plotek transferowych związanych z Torresem nie będzie brakowało.

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Ferran Torres Francisco Macia AFP

Ferran Torres DAVID ALIAGA AFP





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