Partner merytoryczny: Eleven Sports

Flick ma dość. W Barcelonie już wiedzą, Niemiec podjął decyzję. To już koniec

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

W piłkarskim świecie plotek nigdy nie jest mało. Jedna z ostatnich głosiła, że Hansi Flick rozważa rychłe odejście z FC Barcelona i zakończenie pracy wraz z końcem trwającego obecnie sezonu. Wpływ na to miała mieć ogólna sytuacja w klubie i zdaniem dziennikarzy Flick decyzje miał podjąć przede wszystkim dlatego, że czuł się zmęczony. Teraz sam Niemiec wprost określił, jaka przyszłość go czeka.

Hansi Flick
Hansi FlickJOSEP LAGOEast News

Zdecydowana większość kibiców FC Barcelona nie wyobraża sobie na ten moment klubu bez Hansiego Flicka. Pierwszy sezon pracy Niemca w stolicy Katalonii był usłany sukcesami. Blaugrana zdobyła mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla, Superpuchar Hiszpanii i do pełni szczęścia brakowało jedynie triumfu w Lidze Mistrzów, ale w tych rozgrywkach zespół odpadł w półfinale po niezwykłym dwumeczu z Interem Mediolan.

Sukcesy Barcelony przyszły w momencie, gdy były braki w kadrze, nie brakowało kontuzji i Flick musiał niekiedy solidnie głowić się nad wyjściowym składem. Apetyt rośnie w miarę jedzenia i fani Dumy Katalonii podobnych sukcesów życzyliby sobie również i w trwających rozgrywkach, ale już teraz widać, że o powtórzenie osiągnięć z poprzedniego sezonu może być trudno. Nie zmienia to faktu, że Barcelona pod wodzą Flicka radzi sobie bardzo dobrze.

Zobacz również:

Club Brugge wydał oświadczenie przed meczem Ligi Mistrzów z FC Barcelona
Robert Lewandowski

Zamęt tuż przed meczem. Komunikat rywala Barcelony. Możliwa próba oszustwa

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek

    Flick jasno w sprawie swojej przyszłości. Niemiec uciął spekulacje

    Tym bardziej z zaskoczeniem można było przyjmować wiadomości, które płynęły z portalu abc.es. Zdaniem hiszpańskich dziennikarzy Flick miał się czuć zmęczony pracą w klubie i zaczął rozważać odejście z Barcelony wraz z końcem tego sezonu. Oznaczałoby to zakończenie współpracy rok przed wygaśnięciem umowy, która obowiązuje niemieckiego szkoleniowca.

    Zobacz również:

    Piotr Zieliński cieszy się ze strzelonej bramki dla Interu
    Reprezentacja

    Zieliński znów może świętować. Gol to nie był koniec, Włosi są jednomyślni

    Wojciech Kulak
    Wojciech Kulak

      Plotka ta bardzo szybko rozprzestrzeniła się w świecie piłki nożnej i dotarła również do trenera mistrzów Hiszpanii. Dziennikarz Alfredo Martinez napisał na platformie "X", jaka była reakcja Flicka. "Gdy Hansi Flick dowiedział się, że ma rozważać opuszczenie Barcelony po zakończeniu sezonu, skomentował to swoimi zwyczajowymi słowami w tego typu sytuacjach: "Kolejne śmieci" (dosłowne tłumaczenie z hiszpańskiego - przyp. red)" - czytamy. Można więc zrozumieć, że Flick miał na myśli "kolejne bzdury" i powoli ma dość takowych plotek.

      Podobny ton ma wpis Floriana Plettenberga ze Sky Germany. "Pomimo różnych doniesień trener Hansi Flick nie ma zamiaru opuszczać FC Barcelona. Jest zadowolony ze swojego projektu i chce go kontynuować. Ma kontrakt ważny do 2027 roku" - napisał dziennikarz. W Barcelonie mogą więc być spokojni, że jeśli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, Flick będzie kontyunował pracę w Blaugranie.

      Zobacz również:

      Paco Jemez (w garniturze)
      Ekstraklasa

      Rekordzista w La Liga trenerem Legii Warszawa? Sensacyjna wiadomość nadeszła prosto z Hiszpanii

      Paweł Nowak
      Paweł Nowak
      Hajto zachwycony polskim trenerem! "Misiura jest fachura". WIDEOPolsat SportPolsat Sport
      Mężczyzna w średnim wieku, ubrany w ciemną bluzę, energicznie gestykuluje stojąc na tle rozmytej widowni stadionu sportowego.
      Hansi FlickAFP
      Hansi Flick
      Hansi FlickJOSEP LAGOAFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja