Flick ma dość. W Barcelonie już wiedzą, Niemiec podjął decyzję. To już koniec

Zdecydowana większość kibiców FC Barcelona nie wyobraża sobie na ten moment klubu bez Hansiego Flicka. Pierwszy sezon pracy Niemca w stolicy Katalonii był usłany sukcesami. Blaugrana zdobyła mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla, Superpuchar Hiszpanii i do pełni szczęścia brakowało jedynie triumfu w Lidze Mistrzów, ale w tych rozgrywkach zespół odpadł w półfinale po niezwykłym dwumeczu z Interem Mediolan.

Sukcesy Barcelony przyszły w momencie, gdy były braki w kadrze, nie brakowało kontuzji i Flick musiał niekiedy solidnie głowić się nad wyjściowym składem. Apetyt rośnie w miarę jedzenia i fani Dumy Katalonii podobnych sukcesów życzyliby sobie również i w trwających rozgrywkach, ale już teraz widać, że o powtórzenie osiągnięć z poprzedniego sezonu może być trudno. Nie zmienia to faktu, że Barcelona pod wodzą Flicka radzi sobie bardzo dobrze.

Flick jasno w sprawie swojej przyszłości. Niemiec uciął spekulacje

Tym bardziej z zaskoczeniem można było przyjmować wiadomości, które płynęły z portalu abc.es. Zdaniem hiszpańskich dziennikarzy Flick miał się czuć zmęczony pracą w klubie i zaczął rozważać odejście z Barcelony wraz z końcem tego sezonu. Oznaczałoby to zakończenie współpracy rok przed wygaśnięciem umowy, która obowiązuje niemieckiego szkoleniowca.

Plotka ta bardzo szybko rozprzestrzeniła się w świecie piłki nożnej i dotarła również do trenera mistrzów Hiszpanii. Dziennikarz Alfredo Martinez napisał na platformie "X", jaka była reakcja Flicka. "Gdy Hansi Flick dowiedział się, że ma rozważać opuszczenie Barcelony po zakończeniu sezonu, skomentował to swoimi zwyczajowymi słowami w tego typu sytuacjach: "Kolejne śmieci" (dosłowne tłumaczenie z hiszpańskiego - przyp. red)" - czytamy. Można więc zrozumieć, że Flick miał na myśli "kolejne bzdury" i powoli ma dość takowych plotek.

Podobny ton ma wpis Floriana Plettenberga ze Sky Germany. "Pomimo różnych doniesień trener Hansi Flick nie ma zamiaru opuszczać FC Barcelona. Jest zadowolony ze swojego projektu i chce go kontynuować. Ma kontrakt ważny do 2027 roku" - napisał dziennikarz. W Barcelonie mogą więc być spokojni, że jeśli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, Flick będzie kontyunował pracę w Blaugranie.

