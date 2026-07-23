Flick już wie. Rezygnują z transferu gwiazdy. Świętowanie w Barcelonie

FC Barcelona jak na razie nie szaleje tego lata na rynku transferowym. Ekipa z Katalonii do swojego składu dodała tylko dwóch piłkarzy. Anthony Gordon trafił do "Blaugrany" za kwotę łączną około 80 milionów euro. Już po zakończeniu mistrzostw świata nowym piłkarzem "Dumy Katalonii" ogłoszony został Karim Adeyemi.

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Niemiec może kosztować łącznie około 30 milionów euro. Oprócz tego celem transferowym jest dla Barcelony sprowadzenie zastępcy dla Roberta Lewandowskiego. W klubie wciąż oczekują na dziewiątkę klasy światowej. Wielkich odejść jak na razie w Barcelonie uświadczyli, pomijając wygaśnięcie umowy "Lewego".

Saudyjczycy już nie chcą Raphinh. Rezygnują

Nieoczekiwanie podczas mundialu kandydatem do dużej sprzedaży stał się Raphinha. Z takiego ruchu bez wątpienia nie byłby zadowolony Hansi Flick. Wedle plotek z Brazylii powodem transferu skrzydłowego miały być kłopoty finansowe klubu. Te zostałyby rozwiązane wraz z potencjalnymi przenosinami Raphinhy do ligi saudyjskiej.

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Zainteresowanie Raphinhą miało wykazywać Al-Hilal. Saudyjczycy zdecydowali się jednak na sprowadzenie Crysencio Summerville'a. Według katalońskiego "Sportu" to kończy temat transferu Raphinhi. "Saudyjski klub finalizuje pozyskanie lewoskrzydłowego Summerville'a, wykluczając tym samym transfer brazylijskiego zawodnika z Barcelony" - czytamy.

To świetne wieści dla Hansiego Flicka. Niemiec nigdy nie ukrywał, że w jego systemie gry Raphinha jest zawodnikiem absolutnie kluczowym. Pod wodzą 61-latka Brazylijczyk rozegrał już dokładnie 90 spotkań. Strzelił w nich 55 goli i 34 razy asystował swoim kolegom z drużyny.

FC Barcelona po potencjalnym odejściu Roberta Lewandowskiego z klubu będzie musiała rozejrzeć się za nową, mocną "dziewiątką". Joan Laporta ma już swego faworyta PAU BARRENA AFP





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