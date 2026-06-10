Flick już świętował pozostanie. Sprawy w Barcelonie przybrały nieoczekiwany obrót

Przez ostatnie kilka tygodni hiszpańskie media licytowały się na to, kto jest priorytetem transferowym FC Barcelona. Jedni mówili, że Hansi Flick przede wszystkim chce wzmocnić rozregulowaną obronę, drudzy wskazywali z kolei na konieczność znalezienia następcy Roberta Lewandowskiego.

W ostatnich dniach doniesienia są już spójne. Barcelona szuka przede wszystkim nowego napastnika, a faworytem stał się Julian Alvarez. W kwestii wzmocnienia defensywy z Katalonii płynie jasny przekaz - nie przyjdzie nikt, jeśli nikt nie odejdzie. Ten przekaz zakładał jednak wykupienie Joao Cancelo.

Transfer do Barcelony zagrożony. Ten zwrot nie spodoba się Flickowi

Portugalczyk spędził w Barcelonie pół roku na wypożyczeniu i przekonał do siebie Hansiego Flicka. Kilkadziesiąt godzin temu wydawało się, że jego pozostanie w Al-Hilal jest niemożliwe ze względu na osobę trenera. Oficjalny permanentny transfer do Barcelony wydawał się nieunikniony.

Nastąpił jednak nieoczekiwany zwrot. W Al-Hilal, które posiada pełnię praw do karty Joao Cancelo dojdzie do zmiany trenera. Simone Inzaghiego najprawdopodobniej zastąpi Vitor Pereira. Kataloński "Sport" przekazuje, że taki ruch Saudyjczyków tworzy komplikacje dotyczące transferu Cancelo.

"Pereira rzeczywiście będzie naciskał na pozostanie Cancelo, mimo że portugalski piłkarz jasno dał do zrozumienia, że chce odejść do Barcelony" - czytamy. Trudno się temu dziwić, w końcu mowa o portugalskim trenerze, który będzie chciał wykorzystać atuty swojego rodaka do odzyskania mistrzostwa kraju. Flick z pewnością nie jest z tego zadowolony.

Hansi Flick, trener Barcelony AFP





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