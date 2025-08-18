Flick jasno postawił granicę. Tych zawodników na pewno nigdzie nie puści

FC Barcelona z impetem weszła w nowy sezon La Liga. Mistrz Hiszpanii na inaugurację sezonu stoczył potyczkę z RCD Mallorca. W składzie "Dumy Katalonii" na wyjazdowy mecz zabrakło dwóch Polaków. Robert Lewandowski znalazł się poza kadrą z powodu kontuzji, natomiast w przypadku Wojciecha Szczęsnego wciąż nie dopełniono formalności związanych z rejestracją byłego reprezentanta Polski do rozgrywek.

Pomimo absencji Lewandowskiego i Szczęsnego podopieczni Hansiego Flicka nie mieli większych problemów ze zgarnięciem trzech punktów. Barcelona już do przerwy prowadziła 2:0 po golach Raphinii oraz Ferrana Torresa. Sporo kontrowersji przyniosła druga bramka. Chwilę przed golem Torresa na murawę powalony został Antonio Raillo, który przyjął na głowę mocny strzał jednego z piłkarzy Barcelony. Zawodnik gospodarzy padł na murawę, ale sędzia pomimo monitów ze strony piłkarzy Majorki nie zdecydował się przerwać gry.

Mistrz Hiszpanii prócz przewagi na murawie dysponował również przewagą liczebną. Przez prawie godzinę gry RCD Mallorca grała w dziewiątkę po czerwonych kartkach dla Manu Morlanesa oraz Vedata Muriqiego, który został wyrzucony z boiska za kopnięcie w głowę debiutującego w Barcelonie Joana Garcii. Grając z przewagą dwóch piłkarzy Barcelona w drugiej połowie dołożyła jeszcze jedno trafienie. Widowiskowym golem w samej końcówce popisał się Lamine Yamal.

Problemy z rejestracją przeciągają się. Flick zareagował w stanowczy sposób

W najbliższą sobotę Barcelonę czeka kolejny wyjazd. Rywalem tym razem będzie Levante. Nie wiadomo czy Hansi Flick będzie mógł skorzystać ze Szczęsnego, a także Roony'ego Bardghjiego i Gerarda Martina, którzy wciąż nie zostali zarejestrowani do rozgrywek. Niemiecki trener w trosce o skład na nadchodzący mecz podjął zdecydowane kroki.

Według informacji hiszpańskiego "Sportu" trener Barcelony zablokował wyjazd czterech zawodników do Brazylii, gdzie w najbliższą sobotę młodzieżowy zespół Barcelony zagra z Flamengo. Będzie to spotkanie zwycięzców ostatniej edycji Ligi Młodzieżowej UEFA oraz młodzieżowego Copa Libertadores.

Decyzją Flicka w Barcelonie pozostaną Dro Fernandez, Toni Fernandez, Guille Fernandez, a także Jofre Torrents. Cała czwórka może być brana pod uwagę przy ustalaniu składu na mecz pierwszej drużyny z Levante. Niemiecki szkoleniowiec tym samym zabezpiecza się na możliwość ewentualnych problemów z rejestracją brakujących zawodników.

Cała czwórka zasiadła na ławce w meczu z RCD Mallorca, lecz szansę debiutu otrzymał tylko Jofre Torrents. 18-letni defensor pojawił się na murawie w 69. minucie zmieniając Alejandro Balde. Niewykluczone, że w Walencji zadebiutują pozostali adepci akademii FC Barcelony.

RCD Mallorca - FC Barcelona skrót meczu [WIDEO] Eleven Sports Eleven Sports

RCD Mallorca - FC Barcelona Jaime Reina AFP

Hansi Flick MATTHIEU MIRVILLE AFP

Robert Lewandowski i Hansi Flick Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP