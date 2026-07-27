Flick chce go odzyskać. To priorytet. Barcelona ma plan, przyszłość przesądzona

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

Katalońskie Mundo Deportivo informuje, że absolutnym priorytetem Hansiego Flicka na sezon 2026/27 jest odzyskanie Raphinhi. Brazylijczyk w poprzednim sezonie prezentował się o wiele gorzej niż w kampanii 2024/25, a do tego był gnębiony przez urazy - z tego powodu mundial również zakończył się dla niego wielkim rozczarowaniem. FC Barcelona wdrożyła już w życie plan mający na celu zrealizowanie tego priorytetu.

Robert Lewandowski i Raphinha, piłkarze Barcelony w sezonie 2025/26 podczas meczu Ligi Mistrzów z Newcastle United
Robert Lewandowski i Raphinha Matthieu MirvilleNewspix.pl

W sezonie 2024/25 wraz z Robertem Lewandowskim i Laminem Yamalem tworzył zabójczo skuteczny tercet ofensywny Barcelony. W minionej kampanii natomiast wyraźnie obniżył loty, a mundial przebiegł dla niego w sposób absolutnie rozczarowujący. Życie skomplikowały mu przede wszystkim kontuzje odniesione w kluczowych momentach sezonu i turnieju.

Raphinha, bo o nim mowa, wraca do Barcelony po rozczarowującym mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Przed nim bardzo ważny sezon w klubie, a Hansi Flick odzyskanie jego najlepszej odsłony po kontuzji i gorszej kampanii uważa za priorytet na sezon 2026/27.

FC Barcelona przygotowała specjalny plan, który ma pomóc Raphinhi wrócić do najlepszej formy, uniknąć kontuzji i wreszcie rozegrać tak dobry sezon jak dwa lata temu.

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Barcelona wie, jak pomóc Raphinhi. Już rozszerzyła kadrę

W tym celu klub sprowadził już w letnim oknie transferowym Anthony'ego Gordona i Karima Adeyemiego, którzy w dużej mierze poszerzyli kadrę, a właściwie formację ofensywną Hansiego Flicka.

Dzięki ich obecności niemiecki szkoleniowiec będzie mógł bardziej racjonalnie zarządzać siłami Raphinhi. Bardzo możliwe, że to nie koniec. Duma Katalonii latem chce pozyskać jeszcze jednego zawodnika - tym razem na pozycję środkowego napastnika, który miałby zastąpić Roberta Lewandowskiego.

Specjalny program treningowy. Brazylijczyk jest zdeterminowany

To jednak nie wszystko. Sztab szkoleniowy Barcelony i sam Raphinha są zdeterminowani, aby w sezonie 2026/27 uniknąć kolejnych urazów mięśniowych. Przygotowano więc spersonalizowany program treningowy dla Brazylijczyka. Dzięki jego realizacji piłkarz ma cieszyć się o wiele lepszym zdrowiem i znowu móc grać na najwyższej intensywności.

- Barcelona zamierza położyć jeszcze większy nacisk na jego przygotowanie fizyczne, opracowując specjalny, indywidualny plan treningowy, który ma pomóc mu odzyskać pełnię sił oraz odpowiedni rytm meczowy - podaje Mundo Deportivo.

W lipcu 2026 roku FC Barcelona ogłosiła zatrudnienie Benjamina Kugela, jako nowego trenera od przygotowania fizycznego. Decyzję o jego sprowadzeniu podjął sam Hansi Flick, który w przeszłości współpracował z Kugelem jako członek sztabu reprezentacji Niemiec. Flick był wówczas asystentem Joachima Loewa.

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Robert Lewandowski i RaphinhaMANAURE QUINTERO/AFP/East NewsEast News
Trzech piłkarzy FC Barcelony w koszulkach klubowych świętuje z medalami na szyi, środkowy zawodnik obejmuje pozostałych, jeden z nich trzyma w ręku złoty puchar.
Lamine Yamal, Robert Lewandowski, RaphinhaFADEL SENNAEast News
Dwóch piłkarzy Barcelony w bordowo-granatowych koszulkach obejmuje się po wygranej akcji na boisku, jeden z nich ma numer 27, drugi numer 11 i nazwisko Yamal na plecach.
Lamine Yamal i RaphinhaUrbanandsportAFP


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