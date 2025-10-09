Flick bez sentymentów ws. Lewandowskiego. Oto nowy plan trenera Barcelony. Ani słowa o Polaku

To nie był łatwy okres dla kibiców FC Barcelony. Po fenomenalnej serii przyszedł czas na pierwszą obniżkę formy, która poskutkowała dość poważnymi konsekwencjami. Wpierw stało się to w Lidze Mistrzów, gdzie "Duma Katalonii" podejmowała obrońców tytułu - PSG. Po porażce z osłabionym paryskim gigantem mistrzowie Hiszpanii zmierzyli się natomiast z Sewillą, z którą to doznali jednej z najbardziej bolesnych porażek ostatnich miesięcy.

W wyniku tych wydarzeń wielu kibiców katalońskiego zespołu zaczęło patrzeć z na poczynania Flicka i spółki z dość dużym niepokojem. Dodatkowo podsyca go fakt, iż w sezonie 2025/2026 FC Barcelona zmaga się z dość poważną plagą kontuzji, przez którą z gry wyłączeni są obecnie tacy gracze jak Raphinha czy Lamine Yamal. W następstwie tych czynników niemiecki szkoleniowiec zmuszony był poszukać alternatywnych rozwiązań taktycznych. Jedno z nich z pewnością nie spodoba się jednak Robertowi Lewandowskiemu.

Flick chce postawić na tego piłkarza. Ten plan ograniczy rolę Lewandowskiego

Na łamach portalu "Mundo Deportivo" pojawił się artykuł, w którym dziennikarze z Półwyspu Iberyjskiego obnażają nowe plany trenera FC Barcelony. Wedle doniesień chce on dokonać rewolucji na pozycji numer "9" zastępując Ferrana Torresa oraz walczącego z nim o minuty Roberta Lewandowskiego. Ich miejsce miałby zająć Marcus Rashford, który dotychczas był raczej wykorzystywany przez niemieckiego szkoleniowca jako skrzydłowy. To on, wraz z Yamalem i Raphinhą miałby pełnić rolę ofensywnego tercetu "Dumy Katalonii".

"W pierwszym meczu (z PSG red.) Barcelonę przytłoczyła fizyczna i taktyczna przewaga francuskiej drużyny, szczególnie w drugiej połowie, a w drugim meczu (z Sewillą red.) od pierwszej minuty brakowało jej intensywności [...] Flick i jego sztab rozważają wprowadzenie pewnych zmian na czas powrotu drużyny do rozgrywek po przerwie na mecze międzynarodowe. Jednym z głównych założeń menedżera i jego asystentów jest umieszczenie Marcusa Rashforda na pozycji nr 9. Aby to zrealizować, trener Barcelony musi najpierw mieć Raphinhę na lewym skrzydle, Lamine Yamala na prawym, a także Fermina jako ofensywnego pomocnika" - piszą hiszpańscy dziennikarze.

Tego typu rozwiązanie byłoby szczególnie bolesne dla wspomnianego wcześniej Lewandowskiego. Polak już teraz musi bowiem zawzięcie walczyć o możliwość gry. W przypadku dołożenia kolejnego rywala na pozycji, nie można wykluczyć opcji, w której 37-letni snajper "Dumy Katalonii" będzie otrzymywał od szkoleniowca jeszcze mniej minut na boisku.

Zdaniem Hiszpanów wariantu taktycznego z nową rolą dla Rashforda będziemy mogli spodziewać się najprawdopodobniej w meczu z Olympiakosem (21.10), który stanie się swego rodzaju generalną próbą przed jednym z najważniejszych pojedynków sezonu - ligowym El Clasico, które odbędzie się już 26 października na Santiago Bernabeu.

Robert Lewandowski MATTHIEU MIRVILLE AFP

Marcus Rashford i Hansi Flick GUILLERMO MARTINEZ / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Robert Lewandowski ALBERTO GARDIN East News

Robert Lewandowski powiększa konto goli. „Taki jest cel samego Flicka”. WIDEO Polsat Box Go POLSAT BOX GO