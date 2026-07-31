FC Barcelona przygotowania do sezonu 2026/2027 ma dość mocno rozbite. Wynika to z faktu, że aż 10 zawodników "Blaugrany" zaprezentowało się na końcowym etapie mistrzostw świata. Ci piłkarze dostali wolne praktycznie do połowy sierpnia. Tę najważniejszą część "presezonu" Barca w tym roku przeniosła do Anglii.

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W przeciwieństwie do lat poprzednich "Duma Katalonii" nie obrała żadnego egzotycznego kierunku. Hansi Flick pracuje z pozostałą częścia kadry z poprzedniego sezonu wzmocnioną o Karima Adeyemiego. W związku z tym na mecze towarzyskie wystawiać musi składy eksperymentalne.

Pierwszy sprawdzian Barcelony. Szczęsny między słupkami

Tak było w przypadku rozegranego za zamkniętymi drzwiami spotkania w Katalonii, gdzie razem z Wojciechem Szczęsnym od początku zagrało kilku młodych wychowanków. Tak też stało się w przypadku pierwszego spotkania na angielskiej ziemi. W meczu z Birmingham znów zobaczyliśmy wybory niestandardowe. Miejsce między słupkami utrzymał Szczęsny.

Skład Barcelony na mecz z Birmingham: Wojciech Szczęsny; Xavier Espart, Andreas Christensen, Gerrard Martin, Jofre Torrents; Marc Casado, Marc Bernal, Ebrima Tunkara; Karim Adeyemi, Hamza Abdelkarim i Shane Kluivert.

Od początku można było wyczuć, że jesteśmy świadkami meczu towarzyskiego. Tempo rywalizacji nie należało do najwyższych. Pojawiły się jednak bardzo ciekawe akcenty z obu stron. Pierwsze poważne zagrożenie pod bramką Barcelony gospodarze stworzyli w 31. minucie.

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Znakomite dośrodkowanie w pole karne gości na gola strzałem głową zamienił Priske. Początkowo mogło wydawać się, że Szczęsny powinien zrobić więcej, ale po obejrzeniu powtórek trudno Polaka winić, a Barcelona szybko wróciła do stanu remisowego. W 42. minucie faulowany w polu karnym był Hamza Abdelkarim.

Zawodnik tymczasowo występujący z numerem dziewięć po Robercie Lewandowskim sam wziął odpowiedzialność za strzelenie gola i karnego wykorzystał. Już w doliczonym czasie gry Birmingham mogło wyjść na prowadzenie. Tym razem jednak wybornym refleksem popisał się Szczęsny, ratując drużynę. Do przerwy mieliśmy remis 1:1.

W drugą połowę obie drużyny weszły dość ospale. To wyraźnie udzieliło się bramkarzowi gospodarzy. Ten w 60. minucie wypluł przed siebie strzał Roony'ego. Piłka spadła pod nogi Hamzy, a Egipcjanin z dziecinną łatwością wyprowadził drużynę na prowadzenie. Chwilę później Flick dokonał masowych roszad. Z boiska zszedł Szczęsny.

Na odpowiedź Birmingham długo czekać nie musieliśmy. Ta przyszła już w 68. minucie za sprawą wybornie rozegranego stałego fragmentu gry. Obrona Barcelony kompletnie się pogubiła, co sprawiło, że Solisowi pozostało tylko wykorzystać sytuację sam na sam z bramkarzem. To właśnie zrobił, doprowadzając do remisu. Więcej goli już nie zobaczyliśmy. Mecz zakończył się wynikiem 2:2.

Po ostatnim gwizdku oba zespoły rozegrały jeszcze serię rzutów karnych. Jako pierwsze pomyliło się Birmingham - marnując drugą jedenastkę. Zaraz potem to samo stało się udziałem Barcelony. W kolejnych dwóch seriach znów mieliśmy po jednej pomyłce. Przed ostatnią było 2:2. Ostatecznie Birmingham wygrało 3:2.

Robert Lewandowski Photo by DAVID ALIAGA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP





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