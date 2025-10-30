Projekt Superligi miał odmienić europejski futbol. Za pomysłodawców pomysłu stworzenia nowych rozgrywek uznaje się dwóch hiszpańskich gigantów - Real Madryt i FC Barcelona. Przez kilka lat od ogłoszenia planów pracy nad nowymi rozgrywkami z pomysłu ich realizacji wycofały się wszystkie kluby oprócz tej dwójki.

Wydawało się, że mimo historycznej rywalizacji i niechęci, Real z Barceloną akurat w tej sprawie będą szli ramię w ramię. Nic bardziej mylnego. Na początku października 2025 roku nastąpił rozłam na linii Real - Barcelona w kwestii Superligi, a w jego efekcie "Blaugrana" zdaniem hiszpańskich mediów wycofała się z organizacji rozgrywek.

To może zaboleć. Real pozwie UEFA na kilka miliardów euro

Oficjalnego komunikatu w tej sprawie wciąż nie dostaliśmy, ale Joan Laporta wziął udział w zgromadzeniu EFC, któremu przewodzi prezes Paris Saint-Germain. EFC z kolei ściśle współpracuje z UEFA, co jest całkowicie sprzeczne z tym, czego oczekuje Superliga. To sygnał, który świat odebrał jednoznacznie.

Jak się okazało miesiąc później, ta decyzja może być bardzo kosztowna. W czwartkowy poranek w Hiszpanii tematem dominującym stał się pozew, który zdaniem tamtejszych mediów szykuje Real Madryt. Wszystko w związku z orzeczeniem sądu, który przyznał rację "Królewskim" w sporze z UEFA.

W związku z nim zdaniem "Asa" hiszpański gigant szykuje pozew przeciwko UEFA. Ten ma zakładać wypłatę odszkodowania za poniesione straty, utracony zysk i szkody wizerunkowe. Mowa o kwocie prawie czterech i pół miliarda euro. Można założyć, że gdyby Barcelona została w strukturach, to część z tych pieniędzy przy wygranej w sądzie, trafiłaby na jej konta.

