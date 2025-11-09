FC Barcelona wraca do gry. Hansi Flick podjął decyzję. Co z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym?

FC Barcelona w minioną środę mierzyła się z Clubem Brugge w ramach 4. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Zespół Wojciecha Szczęsnego i Roberta Lewandowskiego zaledwie zremisował 3:3, choć mógł przegrać. W doliczonym czasie gry gospodarze strzelili gola na 4:3, ale sędzia go nie uznał. Wielu ekspertów było odmiennego zdania.

"Duma Katalonii" nie ma jednak czasu na odpoczynek. W niedzielę (9 listopada) o godz. 21:00 rozpocznie ligowe starcie z Celtą Vigo. Podopieczni Hansiego Flicka po jedenastu kolejkach La Liga plasują się na trzeciej pozycji z dorobkiem 25 "oczek". Z kolei Celta Vigo znajduje się na 13. pozycji (13 pkt).

Hiszpańskie media od rana informowały o przewidywanych składach na mecz Celta Vigo - FC Barcelona. "Mundo Deportivo", "L'Esportiu de Catalunya", "AS" i "Marca" przygotowały zestawienia. W każdym z nich Lewandowski i Szczęsny znaleźli się w wyjściowej jedenastce.

Skład Barcelony na mecz z Celtą Vigo

Tak prezentuje się skład FC Barcelony na mecz z Celtą Vigo:

Szczęsny - Balde, Cubarsi, Araujo, Eric Garcia - Fermin, Casado, de Jong - Rashford, Lewandowski, Yamal.

Dla Szczęsnego to kolejny mecz w podstawowym składzie FC Barcelony. Bramkarz kilka tygodni temu wskoczył do pierwszej jedenastki, gdy kontuzji doznał Joan Garcia. Z kolei Lewandowski zagra pierwszy raz w wyjściowym składzie od wielu tygodni. 37-latek w ostatnie dwa mecze - ligowym z Elche i Champions League z Clubem Brugge rozpoczynał na ławce rezerwowych.

