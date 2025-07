FC Barcelona winna. Jest komunikat UEFA. Drakońska kara

Nie jest żadną tajemnicą, że FC Barcelona jest bardzo daleka od takiej sytuacji finansowej, którą można byłoby określić mianem przynajmniej dobrej. Wynika to przede wszystkim z tego, co działo się w klubie jeszcze w czasach poprzedniego zarządu, na którego czele stał źle wspominany po czasie Josep Maria Bartomeu. 62-latek doprowadził "Blaugranę" na skraj finansowej ruiny, oferując wielu piłkarzom kontrakty, które nie były adekwatne do ich sportowej jakości, a także płacąc zdecydowanie zbyt wysokie sumy odstępnego.