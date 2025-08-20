FC Barcelona walczy z czasem, UEFA nie pomaga. Lewandowski i Szczęsny czekają na decyzję

FC Barcelona rozpoczęła nowy sezon La Liga. Na start "Blaugranie" przyszło się mierzyć z RCD Mallorcą. Niestety, bez Roberta Lewandowskiego oraz Wojciecha Szczęsnego w składzie. Napastnik leczy kontuzję, a bramkarz nie został wciąż zarejestrowany przez klub. W ich miejsce na murawę wyszli kolejno Ferran Torres (który strzelił bramkę) oraz nowy nabytek, Joan Garcia. To spotkanie Barcelona wygrała 3:0.

Starcie to rozgrywane było na wyjeździe. Pierwszy mecz domowy "Duma Katalonii" rozegra 14 września z Valencią. Cały czas jednak toczy się kwestia obiektu, na którym przyjdzie grać Lewandowskiemu, Szczęsnemu i spółce.

FC Barcelona walczy z czasem. Lewandowski i Szczęsny czekają na ruch UEFA

Od 2023 roku trwa gruntowna przebudowa Spotify Camp Nou. Docelowo stadion ma pomieścić aż 105 tysięcy kibiców. Wciąż jednak nie wiadomo, kiedy obiekt zostanie oddany do użytku. A termin zgłoszenia stadionu na rozgrywki Ligi Mistrzów mija w przyszłym tygodniu. Jeżeli nie uda się dopełnić formalności w terminie, w tym roki Katalończycy na Camp Nou nie zagrają.

"Duma Katalonii" zamierzała wrócić na swój pierwotny domowy obiekt już przy okazji meczu o Puchar Gampera z Como. Wówczas jednak zabrakło niezbędnych pozwoleń. Bowiem, FC Barcelona cały czas nie otrzymała certyfikatu ukończenia budowy. Tylko na tej podstawie Rada Miasta jest uprawniona do wydania pozwolenia na korzystanie ze stadionu.

Zdaniem hiszpańskiego dziennika "Marca", jeżeli FC Barcelonie nie uda się uzyskać niezbędnych zezwoleń, klub będzie zmuszony do poszukiwań innego obiektu. Prawdopodobnie padnie wówczas na Estadi Olimpic de Lluis Companys, a więc na ten, na którym od dwóch sezonów Robert Lewandowski i spółka grają.

W czwartek 28 sierpnia dojdzie do losowania fazy ligowej Ligi Mistrzów. Tym samym, jest to "deadline" dla FC Barcelony, by przedstawić wszelkie dokumenty uprawniające do gry na Camp Nou. Jak informuje "Mundo Deportivo", w obliczu trudności z ich uzyskaniem Barcelona złożyła do UEFA zapytanie o możliwość rozegrania pierwszego meczu fazy ligowej poza domem. Wszystko po to, by mieć dodatkowe dwa tygodnie na dopełnienie formalności. Odpowiedzi o europejskiej organizacji wciąż jednak nie ma.

Aby FC Barcelona mogła zagrać na Spotify Camp Nou, wystarczy, że stadion zostanie częściowo otwarty. W planach jest najpierw otwarcie sektora południowego wraz z trybuną główną, dzięki czemu udostępnionych zostanie 27 tysięcy miejsc. Oprócz tego jednak UEFA wymaga też otwarcia trybuny bocznej (której otwarcie zaplanowano w drugiej fazie) ze względów telewizyjnych. Czas pokaże, czy władzom FC Barcelony uda się dopełnić formalności na czas, a także z jaką odpowiedzią wróci UEFA.

