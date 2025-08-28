FC Barcelona walczy z czasem. Nagle zaskakujące sceny wydarzyły się w nocy na Camp Nou

Znamy już komplet drużyn, które zagrają w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Wczoraj padły ostatnie cztery rozstrzygnięcia. W fazie ligowej zagra 36 ekip, które przed dzisiejszym losowaniem zostały podzielone na cztery koszyki.

Koszyk 1 : Paris Saint-Germain, Real Madryt, Manchester City, Bayern Monachium, Liverpool, Inter Mediolan, Chelsea, Borussia Dortmund, FC Barcelona;

Koszyk 2 : Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico, Atalanta Bergamo, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Benfica Lizbona, Club Brugge;

Koszyk 3 : Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, SSC Napoli, Sporting, Olympiakos, Slavia Praga, Bodo/Glimt, Olympique Marsylia;

Koszyk 4: AS Monaco, Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos FC, Kajrat Ałmaty, FC Kopenhaga, Karabach Agdam.

Losowanie LM już o 18:00. FC Barcelona zgłosiła stadion do UEFA

UEFA nakazuje klubom wskazanie stadionu domowego, na którym będą grać w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Czas mija dziś, w dniu losowania. FC Barcelona musi się więc spieszyć z dopełnieniem wszelkich formalności związanych z uzyskaniem zgody na częściowe użytkowanie Spotify Camp Nou. W tej kwestii nowe informacje ma kataloński Sport.

Na łamach serwisu dowiadujemy się, że władze Blaugrany oficjalnie poinformowały UEFA o stadionie, na którym rozgrywane będą mecze domowe z udziałem Roberta Lewandowskiego i spółki. Jak wiadomo, tym obiektem ma być Spotify Camp Nou, jednak to wciąż zależy od uzyskania zgody na użytkowanie. Sport donosi, że pierwszy etap prac został zakończony i stadion jest gotowy do otrzymania certyfikatu umożliwiającego jego częściowe otwarcie. Pojemność obiektu ograniczałaby się jednak do liczby 27 tysięcy krzesełek.

FC Barcelona wciąż pracuje jednak nad otwarciem części stadionu, która pozwoliłaby spełnić wymogi UEFA dotyczące transmisji telewizyjnych. Aby dać sobie więcej czasu na wypełnienie zobowiązań, władze Dumy Katalonii poprosiły europejską federację o możliwość rozegrania pierwszej kolejki na wyjeździe. Sport informuje, że UEFA nie wyraziła sprzeciwu, pod warunkiem, że klub potwierdzi stadion do dzisiejszego dnia.

Dźwięk nagle wydobył się ze Spotify Camp Nou

Gdy na Spotify Camp Nou trwają pilne prace, drużyna z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym w składzie szykuje się do powrotu na swój domowy obiekt. Osoby pracujące przy przebudowach mają ręce pełne roboty, by wyrobić się z jak najszybszym oddaniem obiektu do użytku. Tymczasem, pod osłoną nocy ze stadionu wydobył się zaskakujący, aczkolwiek dobrze znany fanom futbolu dźwięk. Nagle ze Spotify Camp Nou wybrzmiał... hymn Ligi Mistrzów.

Kataloński Sport wyjaśnia, z jakiego powodu utwór ten został puszczony. Otóż, okazuje się, że administratorzy obiektu testują nagłośnienie. Wszystko prawdopodobnie po to, by hymn Ligi Mistrzów wybrzmiał na odnowionym Spotify Camp Nou jak najgłośniej i jak najwyraźniej.

Prace remontowe na Camp Nou Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

FC Barcelona IMAGO/S. Ros East News

Robert Lewandowski i Lamine Yamal Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP