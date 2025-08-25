FC Barcelona rozpoczęła nowy sezon La Ligi od dwóch wygranych spotkań. Podopieczni Hansiego Flicka najpierw pokonali RCD Mallorcę 3:0, a następnie Levante 3:2. Dopiero w tym drugim meczu doczekaliśmy się występu Polaka, Roberta Lewandowskiego, który wszedł na murawę na ostatni kwadrans. Wojciech Szczęsny wciąż czeka na rejestrację do rozgrywek.

Kolejne spotkanie FC Barcelona rozegra przeciwko Rayo Vallecano. Dojdzie do niego 31 sierpnia o 21:30, na obiekcie w Vallecas. Transmisja TV w Eleven Sports 1.

Jednak już 14 września "Duma Katalonii" rozegra swój pierwszy w sezonie mecz domowy. Tutaj pojawiają się istotne trudności, bowiem Spotify Camp Nou wciąż jest w budowie i trudno oszacować, kiedy chociaż jego część będzie mogła być oddana do użytku.

FC Barcelona walczy z czasem. Nieubłagana decyzja La Ligi

Od 2023 roku trwa gruntowna przebudowa Spotify Camp Nou. Docelowo stadion ma pomieścić aż 105 tysięcy kibiców. Wciąż jednak nie wiadomo, kiedy obiekt zostanie oddany do użytku, a termin zgłoszenia stadionu do rozgrywek Ligi Mistrzów mija w przyszłym tygodniu. Jeżeli nie uda się dopełnić formalności w terminie, w tym roku Katalończycy w Champions League na Camp Nou nie zagrają.

Władze Barcelony wciąż przy tym zastanawiają się, gdzie rozegrać mecz ligowy z Valencią. Sytuacja jest trudniejsza, ponieważ odpada nawet opcja obiektu, który ostatnio jest miejscem spotkań domowych "Dumy Katalonii", a więc Estadi Olímpic Lluís Companys. To wszystko z powodu koncertu Post Malone'a, który tam się odbędzie.

Jak poinformował serwis COPE Sports, FC Barcelona nie ogłosiła jeszcze alternatywnego obiektu na spotkanie z "Los Ches". Władze zespołu ze stolicy Katalonii wysłały do władz La Ligi wniosek o rozegranie najbliższego starcia z "Nietoperzami" na Mestalla. Niestety, liga nie przystała na takie rozwiązanie, zmuszając Barcelonę do rozważenia innych opcji.

Zaskakujący pomysł. To może być tymczasowy domowy obiekt FC Barcelony

Teoretycznie zastępczym stadionem domowym na mecz z Valencią mógłby być obiekt im. Johana Cruyffa, na którym gra drużyna rezerw. Jak podaje serwis COPE.es, za mało jest jednak czas na przygotowanie stadionu. Dlatego w grę wchodzą zaskakujące alternatywy. COPE sugeruje, że FC Barcelona mogłaby ubiegać się o grę na stadionie Girony, a więc na Montilivi.

FC Barcelona walczy z czasem, wciąż nie wiadomo, gdzie rozegra spotkanie z Valencią. "Duma Katalonii" musi się też martwić o to, gdzie odbędą się domowe mecze klubu w Lidze Mistrzów. Jak informuje Radio Catalunya, UEFA miała zaakceptować nieoficjalną prośbę drużyny o możliwość rozegrania pierwszej kolejki fazy ligowej na wyjeździe. Tę informację potwierdził portal Cadena COPE. Dzięki tej decyzji FC Barcelona będzie miała więcej czasu na przygotowanie Camp Nou do spotkań domowych.

Atletico Madryt – Elche CF. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

PAU BARRENA AFP

Wojciech Szczęsny w FC Barcelonie MATTHIEU MIRVILLE AFP

Robert Lewandowski Photo by MATTHIEU MIRVILLE / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP